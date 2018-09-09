Teknoloji doğru kullanıldığında çocukların gelişimine katkı sağlayacağı gibi aşırı kullanımı da birçok fizyolojik ve psikolojik hastalığı beraberinde getiriyor. Eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte teknoloji kullanımı konusunda denge kurmak isteyen ebeveynler için DigiDetoks Sosyal Girişimi Kurucusu Tuğba Şengül'den tavsiyeler...

Okulların açılmasıyla gündeme gelen bir konu, dijital dünyanın çocuğumuzun okul hayatını ne kadar etklleyecek ve bu süreci nasıl yönetmek gerekmekte. DigiDetoks Sosyal Girişimi Kurucusu Tuğba Şengül, yaz dönemi boyunca dijital dünya ile daha fazla etkile