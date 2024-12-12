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Okulların güçlendirme maliyetleri yükseltildi

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Bakanlar Kurulu, Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’nun 20 Kasım 2024 tarihinde aldığı kararları onayladı. Kararlar dün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Okulların güçlendirme maliyetleri yükseltildi

Bakanlar Kurulu, Deprem ve Doğal Afet Değerlendirme ve İzleme Komisyonu’nun 20 Kasım 2024 tarihinde aldığı kararları onayladı. Kararlar dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Şht. Salih İlkokulu için daha önce belirlenen 9 milyon 814 bin 629 TL + KDV tutarındaki güçlendirme maliyeti, keşif raporunda tespit edilen eksik kalemler nedeniyle 12 milyon 214 bin 629 TL + KDV’ye yükseltildi. Güçlendirme maliyetleri, rapor tarihindeki döviz kuru esas alınarak sterline çevrildi. Buna göre, eski maliyet 263 bin 062,67 sterlin, yeni maliyet ise 327 bin 390,15 sterlin olarak hesaplandı.

İskele Ticaret Lisesi güçlendirme çalışmaları sırasında ek işler çıktığı açıklandı. Bu işler arasında koridor ve dersliklerin plastik boya ile boyanması, ahşap kapıların tamiri ve duvar sıva boya tamiratı yer aldı.

Bakanlar Kurulu, İlker Karter İlkokulu, Dörtyol İlkokulu, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Hüseyin Akil İlkokulu, Karpaz Meslek Lisesi, Atleks Sanverler Ortaokulu, Ağırdağ İlkokulu ve Geçitkale Cumhuriyet Lisesi de kur farkı ödemelerinin yapılmasına onay verdi.

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