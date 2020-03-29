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Okurlarımızdan özür dileriz,Umarız ki başka ölüm olmaz!

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Okurlarımızdan özür dileriz,Umarız ki başka ölüm olmaz!
Okurlarımızdan özür dileriz,Umarız ki başka ölüm olmaz!

Okurlarımızdan özür dileriz.

Umarız ki başka ölüm olmaz!

Sağlık Bakanlığı, Alman vatandaşın hayatını kaybettiği iddialarını yalanladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

" Alman vatandaşın hayatını kaybettiği iddiaları doğru değildir " Bugün sosyal medya ve bazı haber sitelerinde KKTC'de korona virüsünden bir Alman hastanın daha hayatını kaybettiği iddiaları yer almaktadır. Yoğun bakımda yatan Alman hastanın tedavisi devam etmekte olup, durumu stabildir. Hayatını kaybettiği iddiaları gerçekliği yansıtmamaktadır.

 

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