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Okyanuslarda Yaşayan Birbirinden Tuhaf 5 Canlı

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Okyanuslarda Yaşayan Birbirinden Tuhaf 5 Canlı
Okyanuslarda Yaşayan Birbirinden Tuhaf 5 Canlı

Gözlerimizi uzaya çevirdiğimizde karşılaştığımız manzaralara her zaman hayretler içinde bakıyoruz. Fakat aynı duyguyu okyanusların derinliklerine baktığımızda da hissetmek mümkün. Bu haberimizde de ölümsüz deniz analarından torpido gibi fırlayan çeneye sahip köpek balıklarına kadar okyanusun derinliklerindeki 5 tuhaf canlıdan bahsedeceğiz.

Dünya üzerindeki okyanuslar, gezegenimizdeki hayat için büyük bir öneme sahip. Gezegenimizin %71’lik kısmını kaplayan okyanuslar, görebileceğimiz en tuhaf canlılara ev sahipliği yapıyor. Bu devasa su kütlesi hakkındaysa neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü bütün okyanusların yalnızca %5’lik bir kısmı araştırılabildi.

Fakat bu bile içinde yaşayan inanması güç ve ürpertici canlılardan etkilenmemiz için yeterli. Bu haberimizde de okyanusta yaşayan birbirinden tuhaf 5 canlıdan bahsedeceğiz.

Ölümsüz denizanası “Turritopsis Dohrnii”:

ölümsüz deniz anası

Denizanaları gezegendeki en eski canlılar arasında yer alıyor. 500 milyon yıldır var olan denizanalarının gözleri, beyinleri veya kalpleri bulunmadığı gibi neredeyse tamamen sudan oluşuyorlar. Kutu Denizanası yetişkin bir insanı beş dakika içinde öldürebilecek zehre sahipken Turritopsis Dohrnii olarak adlandırılan deniz anası, yaşam döngüsünü başa sarabilen ve ‘ölümsüz’ olarak bilinen bir tür.

‘Yaratık’ filminden fırlamışa benzeyen Goblin Köpekbalığı:

resim_2021-11-07_140542.png

 

Okyanusun derinliklerinde yaşayan goblin köpekbalıkları, sıralı jilet gibi dişleri olan çenelerini tıpkı bir kol gibi dışarı doğru uzatıp avlarını yakalıyorlar. Dalgıçlar tarafından kaydedilen bu videoda da goblin köpekbalığının tuhaf biyolojisini görebiliyoruz.

Dil paraziti Cymothoa Exigua:

dil paraziti

Dil yiyen pazazit olarak adlandırılan Cymothoa Exigua, balıkların solungaçlarından içeri girerek dillerine yapışıyorlar. Dile gelen kan akışı kesildikten bir süre sonra dil ölmeye başlıyor. Peki sonra? Sonra parazitin kendisi bir dil haline geliyor. Böylece dile gelen kan akışıyla besleniyor. En tuhaf kısmıysa balıkların yaşamaya devam etmesi. Kendi dilinizin yok olduğunu yerini bir parazitin aldığını ve bunu değiştirmek için hiçbir şey yapamadığınızı hayal edin. İşte balıkların başına da tam olarak bu geliyor.  

Yapraklı Deniz Ejderi:

deniz ejderi

Yapraklı deniz ejderleri okyanustaki en süslü canlılar arasında yer alıyor. Yaprak şeklindeki uzantıları, aynı zamanda kamuflaj için onu kusursuz kılıyor. Avustralya kıyılarında yaşayan yapraklı deniz ejderlerini okyanus bitkilerinin yoğun olduğu bölgelerde görebilmek neredeyse imkansız.

Boyu 13 metreyi bulan Dev Kalamar:

dev kalamar

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