1. Yangtze Nehri

Asya'nın en uzun nehri aynı zamanda dünyanın en uzun üçüncü akarsuyu. Son araştırmalara göre nehir, dünyada akarsular aracılığıyla okyanuslara en çok plastik atık taşıyan nehirler sıralamasında birinci sırada. Şanghay yakınlarından Doğu Çin Denizi'ne dökülen nehir, ülkenin ekonomi ve ekolojisi için çok önemli bir yere sahip. Nehir havzasında Çin nüfusunun üçte biri olan 480 milyon kişi yaşıyor.