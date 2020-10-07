YÜZEYDE BULUNANDAN 30 KAT DAHA FAZLA Bilim insanları çapı 5 mm'den daha küçük en az 14 milyon ton mikroplastik atığın dünya okyanuslarının dibinde olabileceğini hesapladı. Okyanus çökeltilerinin 3 kilometre derinlikte yapılan analizi, okyanusun dibinde, yüzeyde bulunandan 30 kat daha fazla plastik olabileceğini gösterdi.

Yeni bir araştırmada, dünya okyanuslarının tabanında yüzeyden 30 kat daha fazla, yani 14 milyon tondan fazla plastik atık sıkışmış halde bulunduğu belirtildi. Bilim insanları acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.