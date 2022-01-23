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Okyanusu Kanosuyla Geçmek İsteyen 75 Yaşındaki Fransız Savin Ölü Bulundu

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Okyanusu Kanosuyla Geçmek İsteyen 75 Yaşındaki Fransız Savin Ölü Bulundu
Okyanusu Kanosuyla Geçmek İsteyen 75 Yaşındaki Fransız Savin Ölü Bulundu

Fransız Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için özel yapım kanosuyla 1 Ocak günü Portekiz'den yola çıktı ve 75. doğum gününü seyir halindeyken kutladı.

Hava kuvvetlerinden emekli paraşütçünün ekibi ise dün akşam yaptıkları açıklamada "Arkadaşımız Jean-Jacques’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" duyurusu yaptı.

Savin'in perşembeyi cumaya bağlayan gece 2 tane tehlike sinyali gönderdi. Ardından Portekiz Sahil Güvenliği, Savin’in kanosunu cuma günü Azores (Kuzey Atlantik Okyanusu'nda takım adalar) yakınlarında ters dönmüş olarak buldu, Savin'in cansız bedeni de ters dönmüş kanonun içindeydi.

2019 yılında da benzer bir seyahat gerçekleştiren Savin, seyahatinden detayları paylaştığı sosyal medya adresindeki en son mesajında, 19 Ocak Çarşamba günü Azores yakınlarında olduğunu, hayatının tehlikede olmadığını ve şiddetli rüzgar altında ilerlediğini yazmıştı.

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