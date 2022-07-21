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Okyanusun derinliğinde nadir denizanası görüntülendi

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Avustralya'da bilim insanları, Hint Okyanusu derinliklerinde gözlem projesi yürütürken 5 bin metre derinlikte son derece nadir rastlanan bir denizanasını görüntülemeyi başardı.
Okyanusun derinliğinde nadir denizanası görüntülendi

Minderoo Vakfı ve Batı Avustralya Üniversitesi’nden okyanus uzmanları, ekolojistler, genetikçiler ve yerbilimcilerden oluşan bir grup bilim insanı, 3 yıllık Derin Deniz Araştırması sırasında son derece nadir görülen bir denizanasını görüntülemeyi başardı.

Hidrozaa sınıfına ait Trachymedusa adı verilen denizanası, Doğu Hint Okyanusu’nun 5 bin metre derinliğine yerleştirilen kamera sayesinde görüntüledi.

Bilim insanları yaptıkları açıklamada, narin olduğu belirtilen ve parlak mavi olduğu görülen dokunaçlı denizanasının derin okyanus diplerinde yaşadığını ve son derece nadir görüntülendiğini ifade etti.

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