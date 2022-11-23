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Okyanusun dibinde UFO iddiası: Uzaylıları arıyorlar…

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2014 yılında Dünya'ya düşen meteorun aslında UFO olabileceği iddiası üzerine yetkililer harekete geçti. Avustralya kıyılarında 1,9 milyon sterlinlik proje kapsamında uzaylı arayışı başladı.
Okyanusun dibinde UFO iddiası: Uzaylıları arıyorlar…

Dünyaca ünlü astrofizikçi Avi Loeb, 2014 yılında Dünya’ya çarptığı ve Avustralya açıklarında denizin dibinde yattığı iddia edilen uzay gemisi için harekete geçti.

Loeb, o yıllarda ‘meteor düşmesi’ olarak basında yer bulan olayın aslında UFO’larla ilgili olduğunu savunurken, şimdi 1,9 milyon sterlinlik bir görev için çalışmaya başladı.

8 YILDIR GİZEMİNİ KORUYOR

Şimdi Loeb ve ekibi Avustralya kıyılarında uzay gemisi arıyor. Yaklaşık 8 yıldır okyanusta olduğuna inanılan UFO’nun bulunması için yıllar sonra dev bir bütçe ayrıldı.

UFO’nun Pasifik Okyanusu’nda Manus Adası yakınlarında bir alana düşmüş olabileceğine inanılıyor. 2014 yılında NASA da aynı bölgeye bir meteorun düştüğünü açıklamıştı.

ABD DE BENZER BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD Uzay Komutanlığı yetkilileri, sadece 1,5 fit çapındaki nesnenin ‘meteordan farklı yıldızlararası bir nesne’ olduğunu açıklamıştı.

Loeb, Pasifik’in dibinden nesneyi incelemek için bir mıknatısa ihtiyaç duyduklarını açıklarken, uzaylı teknolojisinin keşfi açısından da UFO’nun bulunmasının önemine dikkat çekti.

‘SONUNDA İSTEDİĞİMİZ FONU ALDIK’

Loeb konuyla ilgili İngiliz basınına yaptığı açıklamada “Malzemesi demirden daha sert… o halde asıl soru, bunun alışılmadık bir kaya mı yoksa başka bir uygarlıktan gelen bir uzay aracı mı olduğu” dedi. Sonunda keşif gezisi için fon alabildiğini açıklayan Loeb, “Hayalim, Dünya dışında üretilmiş işlevsel bir ekipman parçalarına ulaşabilmek” dedi.

Şimdi dünyanın dört bir yanından herkes Avustralya kıyılarından gelecek haberlere kilitlendi.

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