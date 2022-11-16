  • BIST 4.668,52
  • Altın 1059.345
  • Dolar 18.5525
  • Euro 19.2972
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Okyay Sadıkoğlu LTB Başkan adayı olduğunu açıkladı

»
Okyay Sadıkoğlu LTB Başkan adayı olduğunu açıkladı
Okyay Sadıkoğlu LTB Başkan adayı olduğunu açıkladı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Okyay Sadıkoğlu, “Bilgi ve tecrübemizle eskimiş Lefkoşa’yı yeniden imar etmek, gerçek başkent yapmak için, yeni Lefkoşa için adayım” ifadelerine yer verdi.

İşte o açıklama:

“Gerek halktan, gerekse uluslararası toplumdan kopmuş, yolları delik deşik, sokakları kaldırımsız ve ışıksız Lefkoşamın durumu içler acısı..

Bilgi ve tecrübemizle eskimiş Lefkoşa’yı yeniden imar etmek, gerçek başkent yapmak için, yeni Lefkoşa için adayım. Cumhuriyetimizin 39.yıldönümünde Yeni bir Lefkoşa için,40.yılda yeşil,temiz ve yaşanır bir Lefkoşa için adayım. Halkımızdan gelen istek ve destek ile adaylığımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim… “

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güçlü bir Lefkoşa için temelleri sağlam attık14 Kasım 2022 Pazartesi 16:04
  • Bağımsızlık Yolu'ndan LTB seçiminde Mehmet Harmancı'ya destek14 Kasım 2022 Pazartesi 15:44
  • CTP'den Harmancı'ya eleştiri...Lefkoşa’da çok ciddi bir vizyon daralması var14 Kasım 2022 Pazartesi 14:14
  • CTP Kadın Örgütü “Yerel Yönetimlerde Eşitlik Mümkün" Paneli sonuç raporu yayınlandı14 Kasım 2022 Pazartesi 11:06
  • Öztaş: 16 köyün insanına hizmet etmeye hazırız13 Kasım 2022 Pazar 09:48
  • Erhürman: Geçitkale’deki Kıt Kaynaklarla Yapılan İşler Ortada12 Kasım 2022 Cumartesi 17:41
  • Harmancı: “Sivil Toplum ile İş Birliğimiz Her Zaman Devam Edecek”12 Kasım 2022 Cumartesi 17:39
  • TDP'nin Mağusa Belediye Başkan adayı Umut Kadı11 Kasım 2022 Cuma 21:59
  • BKP ve CTP'den seçimlerde işbirliği kararı11 Kasım 2022 Cuma 15:03
  • Sıla İncirli LTB'de örgütlü olmayan Dev-İş'i ziyaretinde iş güvenliğinden bahsetti!11 Kasım 2022 Cuma 13:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti