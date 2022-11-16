Okyay Sadıkoğlu LTB Başkan adayı olduğunu açıkladı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Okyay Sadıkoğlu, “Bilgi ve tecrübemizle eskimiş Lefkoşa’yı yeniden imar etmek, gerçek başkent yapmak için, yeni Lefkoşa için adayım” ifadelerine yer verdi.

İşte o açıklama:

“Gerek halktan, gerekse uluslararası toplumdan kopmuş, yolları delik deşik, sokakları kaldırımsız ve ışıksız Lefkoşamın durumu içler acısı..

Bilgi ve tecrübemizle eskimiş Lefkoşa’yı yeniden imar etmek, gerçek başkent yapmak için, yeni Lefkoşa için adayım. Cumhuriyetimizin 39.yıldönümünde Yeni bir Lefkoşa için,40.yılda yeşil,temiz ve yaşanır bir Lefkoşa için adayım. Halkımızdan gelen istek ve destek ile adaylığımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim… “