“Olacakların tek sorumlusu 4’lü koalisyon hükümetidir”

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES)Başkanı Buran Atakan, eski CAS çalışanlarının açlık grevine ilişkin açıklama yaparak, “önümüzdeki günlerde olacakların tek sorumlusunun 4’lü koalisyon hükümeti olacak” dedi.

Atakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle Başbakana geçmiş olsun,Sn Serdar Denktaş Beye de iyi tatiller dilerim de;Altı aydır maaş almayan,Emeğinden başka hiçbir suçu olmayan CAS çalışanları ki tek suçları gidin Devletin şirketini sahip çıkın denmesine uyan ancak adeta sokağa atılan ve şu an Ercan da açlık grevinde olup,Yaşam mücadelesi veren bu insanların sonu ne olacak merak eden bir yetkili yok mu?

Önümüzdeki günlerde olacakların tek sorumlusunun 4’lü koalisyon hükümetinin olacağını belirtirim.”