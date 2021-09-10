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Olaf Kasırgası karaya ulaştı: Saatteki hızı 155 kilometre

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Meksika’da Olaf Kasırgası alarmı verildi. Ülkenin güneyindeki Baja California Sur eyaletine bağlı San Jose del Cabo şehri yakınlarında karaya ulaşan kasırganın hızı saatte 155 kilometreye ulaştı.
Olaf Kasırgası karaya ulaştı: Saatteki hızı 155 kilometre

Meksika’da Olaf Kasırgası alarmı verildi. Ülkenin güneyindeki Baja California Sur eyaletine bağlı San Jose del Cabo şehri yakınlarında karaya ulaşan kasırganın hızı saatte 155 kilometreye ulaştı. Şiddetli yağışlara ve yüksekliği 6 metreye ulaşan dalgalara yol açan Olaf Kasırgası nedeniyle Ulusal Sivil Savunma Koordinasyonu eyaletin orta ve güney kesimleri için kırmızı alarm yayınladı.

Meksika Ulusal Su Komisyonu (Conagua) ise önümüzdeki saatlerde bölgede sağanak yağmurların yanı sıra dolu yağışı ve yıldırım düşmesi ihtimaline karşı uyarıda bulundu. Kasırga nedeniyle San Jose del Cabo’nun büyük bir bölümünde elektrik kesintileri yaşanırken, iletişim hatlarında da hasar meydana geldiği belirtildi. Eyalet yetkilileri kasırgayla birlikte rüzgarın şiddetini arttırmasıyla bölgedeki limanların kapatıldığını duyurdu.

Vatandaşlara yardım ve destek amacıyla eyalette Donanma ve Ulusal Muhafız ekipleri konuşlandırılırken, 170 geçici barınak kurulduğu ifade edildi. Olaf Kasırgası’nın Baja California Sur eyaletindeki San Jose del Cabo, La Paz, Comondu ve Loreto’da etkili olduktan sonra cumartesi günü yönünü değiştirmesi bekleniyor.

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