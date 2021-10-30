Olağan Genel Kurultayı’nda Oy Verme İşlemi Devam Ediyor.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı’nda oy verme işlemi devam ediyor.
Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre’nin parti başkanlığına aday olduğu kurultayda, oy verme işleminin bugün saat 21.00’a kadar devam etmesi bekleniyor.
16 bin 483 kişinin oy kullanabileceği Kurultay’da, parti meclisi üyelerinin seçimi de yapılacak.
Saat 17.20 itibari ile kurultayda 2223 kişi oy kullandı. Oy kullanma oranı yüzde 13.49
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