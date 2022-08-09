Olağanüstü toplanacaklar

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Medyatör Web Tv’de katıldığı canlı yayında belediyeler reformu hakkında bilgi verdi.

Haziran ayında yapılması gereken yerel yönetimler seçimi reform gerekçesi ile 27 Kasım ayına ertelenmişti. Başbakan Üstel, reform çalışmasının önümüzdeki hafta Meclis’e geleceğini açıkladı

Üstel şöyle konuştu:

“Reform ile ilgili çalışan ad-hoc komite bugün yeniden çalışmaya başladı. Uzlaşıyla bu sayıyı belirlemek istiyoruz. Şartlar ne olursa olsun reformu bu ülkede yapacağız. Ama uzlaşı kültürüyle gitmeye gayret ediyoruz. Belirlenen kriterler doğrultusunda komite bugün çalışacak ve sayı da belirlenecek. Önümüzdeki hafta meclis toplantıya çağırıp sonlandıracağız ve seçimin startını vermiş olacağız.”

Havuz sistemiyle gelirler paylaşılacak

Başbakan Üstel, “51/95 yasasını revize ettikten sonra 27 Kasım sonrasında oluşacak havuz sistemiyle birlikte tüm belediyelere eşit dağıtım yapıp tüm belediyelerin halka hizmet etmesini sağlayacağız. Gelirler bir havuzda toplanacak. İlgili belediye en büyük payı alacak geriye kalan da tüm belediyelere eşit bir şekilde bölünecek” dedi.

Ünal Üstel belediyelerin sayıları konusundaki tartışmaya ilişkin net cevap vermedi:

“Kesin bir sayı yok. Kriterler ne gerektirirse onu yapacak. 13 de 15 de 18 de olur. Popülizm ya da demagoji yapmak istemem. Rapor çıktı 17-18 olabilir deniyor. Olabilir. Popülizm yapmayın, toplumu germeyin. Bırakın adhoc komitesi yapsın. Toplum önüne çıkıp geleceğimiz için daha güçlü belediyeler için bunu yaptık diyelim.”

Kaynak :Gündem kıbrıs