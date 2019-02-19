Olağanüstü toplantı 5 saat sürdü

Olağanüstü birleşim sonrası kısa bir açıklama yapan Akıncı, “Meclisimize bilgiler verdim görüş ve değerlendirmelerimi sundum. Hepsinin fikirlerini dinledim, eleştirilerini dinledim, önerilerini not ettim. Soruları varsa yanıtladım. Çok faydalı bir toplantı oldu” dedi.

Akıncı’nın açıklaması şöyle: “Meclisimize bilgiler verdim görüş ve değerlendirmelerimi sundum. 6 parti liderimiz partileri adına görüşlerini aktardılar ardından milletvekillerimiz konuştu. Hepsinin fikirlerini dinledim, eleştirilerini dinledim, önerilerini not ettim. Soruları varsa yanıtladım. Çok faydalı bir toplantı oldu. Yeri ve zamanı geldikçe bu toplantıları yapmamız gerekiyor. Şu anda Sayın Lute’un çalışmaları ne sonuç verecek bilmek mümkün değil, ortaya çıktıktan sonra Meclisimizle birlikte yeniden bir araya geleceğiz, durumu anlatırız. Verimli bir diyalog oldu.”