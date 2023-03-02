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Olası bir depremde kesintisiz iletişim için “İletişim Komitesi” kuruluyor

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KKTC’de olası bir deprem sonrasında kesintisiz iletişim sağlanması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın girişimiyle “İletişim Komitesi” kuruluyor.
Olası bir depremde kesintisiz iletişim için “İletişim Komitesi” kuruluyor

KKTC’de olası bir deprem sonrasında kesintisiz iletişim sağlanması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın girişimiyle “İletişim Komitesi” kuruluyor. Bu amaçla bugün Bayındırlık ev Ulaştırma Bakanlığı’nda, ilgili kurum ve paydaşların katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Bayındırlık ev Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz, BTHK Başkan Yardımcısı Tayfun Aydınlı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Mürat Küçüközdemir, KKTC Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantının başında konuşan Bayındırlık ve Ulaştrırma Bakanı Arıklı, Türkiye’de yaşanan devasa depremler sonrasında iletişimde büyük sıkıntı yaşandığını ve mobil istasyonların, ülkenin dört bir yanından takviyeler yapılmasına rağmen uzun süre iletişimin sağlanamadığı durumların yaşandığını ifade etti.

Bakan Arıklı, “Toplantımızın amacı, KKTC’nin olası bir depremde iletişim altyapısının durumunu değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak için nelşer yapılabileceği konusuda fikir alışverişi yapmaktır” dedi.   

Bakan Arıklı, deprem haritasına bakıldığında göreceli olarak riskli bölgenin KKTC’nin doğu kıyıları olduğunu, Lefkoşa ve Mesarya bölgesinin ikinci derecede riskli olduğunu, Girne bölgesinde ise riskin az olduğunu kaydetti.

“En çok dikkat etmemiz gereken nokta adanın 200 km güneyinden geçen fay hattı. Bu hat Gazimağusa için risk teşkil ediyor” diyen Arıklı, Gazimağusa ve İskelenin olası bir depremden etkileneceği bir senaryoda, iletişimin kesintisiz sağlanabilmesi için gerekli önlemlerin alınacağının altını çizdi. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk’ün başkanlık edeceği İletişim Komitesi, gelecek hafta ilk toplantısını gerçekleştirecek ve deprem sonrasında kesintisiz iletişim sağlanabilmesi ile ilgili komite üyelerinin önerileri değerlendirilecek.

Komitede, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcıları dahil olmak üzere sektördeki tüm paydaşların göndereceği birer temsilcilerden oluşacak. Gelecek hafta yapılacak toplantının arıdından, konuyla ilgili gerekli mevzuat çalışmaları da başlatılmış olacak. 

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