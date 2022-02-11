Olası bir yaptırıma karşı Putin’in olduğu iddia edilen yat Almanya’dan çıkarıldı

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Graceful adlı yatın neden ayrıldığı açıklanmadı.

Ancak 100 milyon dolarlık yatın Alman sularından Rus topraklarının bir parçası olan Kaliningrad’a taşınması, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali durumunda Batı’nın yaptırım uygulayacağı açıklamalarının ortasında geldi.

Boat International’ın haberine göre, Graceful, geçen yıl iki ön balkon ve yüzme platformunun bir uzantısı da dahil olmak üzere çeşitli modifikasyon yapılması amacıyla Hamburg’a getirildi.



Yat, Alman gemicilik şirketi Blohm-Voss tarafından yapılmış ve resmi olarak 2014 yılında denize indirilmiş. H2 Yacht Design tarafından tasarlanan Graceful, üç katlı bir süper yat olarak sınıflandırılıyor.

Lüks yat, yaklaşık 83 metre uzunluğunda ve bir spor salonu, beyaz bir Steinway piyano içeren bir salon, bir spa, bir kütüphane ve bir dans pistine dönüştürülebilen 15 metrelik bir kapalı havuz ile donatılmış. Gemi, 12 misafir ve 14 mürettebata kadar ağırlayacak şekilde tasarlanmış.

H2’nin kurucusu Jonny Horsfield, 2015 yılında verdiği bir demeçte, Graceful’un zamansız bir yat olması gerektiğini söyledi. Horsfield, Putin’den doğrudan bahsetmeden, “Sahibi çok kendine güvenen bir insan. Neyi sevdiğini biliyor ve trendlerin kölesi değil” demişti.