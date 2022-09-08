Olası Ege gerilimi, KIB-TEK’in yakıtta “stok yönetimini” de tehlikeye sokabilir

KIB-TEK’in akaryakıtta ülkemizin yeniden karanlığa bürünememesi için “stok yönetimi” konusunda perspektif geliştirmesi gerektiği ifade ediliyor...

12 Eylül’de yapılacak akaryakıt ihalesi süreci yaklaşırken KIB-TEK’in akaryakıtı temin konusunda Ege’de olası Türkiye-Yunanistan gerilimi çerçevesinde “tedarik koridoru” sorununu düşünmesi ve bu konuda tedbir geliştirmesinin gerekliliğinden söz ediliyor.

Bu konuda muhtemel koşul ve riskler KIB-TEK’i “B planı” yapması gerekliliğine itecek.

Karadeniz Marmara’dan veya Rusya'dan çıkıp Ege üzerinden Akdeniz’e inen gemilerin olası Ege gerginliği çerçevesinde riske girebileceği, tedarikte olası aksamaların yaşanmaması nedeniyle KIB-TEK’in akaryakıtta ülkemizin yeniden karanlığa bürünememesi için “stok yönetimi” konusunda perspektif geliştirmesi gerektiği ifade ediliyor.

Hali hazırda ikmal gemileri geldiğinde sadece 2-3 günlük akaryakıt stoku bulunuyor.

KIB-TEK'de 60 bin tonluk bir stok kapasite imkânının olduğu biliniyor.

kaynak : kıbrıs postası