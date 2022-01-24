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Olası savaşta Çernobil tehlikesi: Ülkeyi ikiye böldü

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Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde yaşanan kriz, tüm dünyanın gözünü kulağını bölgeye çevirirken, ABD merkezli New York Times gazetesi, olası bir tehlikeyi sayfasına taşıdı.
Olası savaşta Çernobil tehlikesi: Ülkeyi ikiye böldü

Rusya ve Ukrayna arasında son dönemde yaşanan kriz, tüm dünyanın gözünü kulağını bölgeye çevirirken, ABD merkezli New York Times gazetesi, olası bir tehlikeyi sayfasına taşıdı.

New York Times, Ukraynalı askerlerin karlı bir ormanda devriye gezdiğini aktarırken,
“Tarlalar nadasa bırakılmış, şehirler terk edilmiş ve kuzey Ukrayna’daki tüm Çernobil bölgesi hâlâ o kadar radyoaktif ki, herhangi birinin Dünya’da fethetmek isteyeceği son yer gibi görünüyor.” ifadelerinde bulundu.

Gazete, Rusya’nın olası bir işgaline ilişkin dikkatlerin çoğu doğudaki asker yığınağı ve günlük düşmanlıklara odaklanırken, Rusya’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e giden en kısa yolun kuzeyden, tarihteki en kötü nükleer felakete neden olan Çernobil’den geçtiğini ifade etti.

ÜLKEYİ İKİYE BÖLDÜ

Ukrayna’nın savunmayı düşündüğü bu alan asker yığdığı ve ordusunu radyoaktif alana yerleştirmeye zorladığı aktarıldı. Bu durum ülkede tartışmalara neden olurken, farklı görüşler de seslerini yükseltti.

Ukrayna sınır muhafız servisinden Yarbay Yuri Shakhraichuk, “Kirli olup olmaması veya burada kimsenin yaşamaması önemli değil. Burası bizim bölgemiz, ülkemiz ve onu savunmamız gerekiyor” dedi.

Shakhraichuk, “Sınır boyunca durum hakkında bilgi topluyoruz ve bunu Ukrayna istihbarat teşkilatlarına iletiyoruz.” ifadelerinde bulundu.

CİDDİ TEHLİKEYE İŞARET EDİYOR

Toprağa bırakılan ve tahrip olan reaktörün muhafaza yapısı altında tutulan radyoaktif parçacıkların, askerler yüksek oranda radyasyona maruz kalan alanlarda oyalanmadıkları sürece askerler için pek fazla risk oluşturmayacağı aktarılan yazıda bazı bölgelerin, ciddi bir tehlikeye işaret ettiğine dikkat çekildi.

Konuyla ilgili ise herkes Yarbay Yuri Shakhraichuk gibi düşünmüyorduç Ukraynalı itfaiyeci Ivan Kovalchuk, bölgeye insan göndermenin ‘hayatlarını riske attığını’ söyledi. Rusya’nın bölgeyi askeri olarak tehdit ettiğini belirtirken, Rusya’ya kızgınlığını dile getirdi. Kovalchuk, “Çernobil’deki kazayı birlikte tasfiye ettik. Bunu bize yapmaları beni üzüyor” dedi.

Bölgedeki bir markette çalışan Elena Bofsunovska, bu durumu ‘korkutucu’ diye nitelendirirken, “Bizi önce neyin öldüreceğini bilmiyoruz, virüs, radyasyon veya savaş,” dedi.

‘DİKKATLİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Çernobil polis teşkilatında görev yapan Binbaşı Aleksei Vegera, “Kaçınılması gereken çok tehlikeli yerler var” ifadelerinde bulunurken, “Dikkatli olmaya çalışıyoruz. Ama ne diyeyim, alıştım.” dedi.

Ukrayna hükümetinin, Belarus ile artan gerilimden dolayı reaktörden kilometrelerce uzağa ilave kuvvetler yerleştirdiği de aktarıldı.

Çernobil bölgesi, Belarus sınırından Kiev’e giden en kısa doğrudan rotanın üzerinde yer alan yaklaşık bin kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Bataklık ve yoğun ormanlık olduğu için en olası istila rotası olmasa da, Ukrayna bu olasılığı dışlamadı.

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