Olası Sucuoğlu hükümetinde Ersan Saner bilinmezliği!

Sucuoğlu hükümetinde Ersan Saner bilinmezliği!

Kulis Haber

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Dr. Faiz Sucuoğlu'nun olası hükümetine eski Başbakan ve UBP eski Genel Başkanı Ersan Saner'in güven oyu vermeyeceği konuşuluyor.

Bilindiği gibi Ersan Saner hafta sonu yapılan kurultayda yaptığı konuşmada bir kişiye hakkımı helal etmiyor demişti.

Sucuoğlu'nun hükümeti kurmak için dünden itibaren 15 günü bulunuyor.

Siyasi kulislerde Sucuoğlu'nun HP ile hükümet kurmayı denemek istediği ancak HP'nin buna sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Dr. Sucuoğlu'nun UBP-DP azınlık hükümetini kurmayı deneyebileceği de konuşuluyor.