Olası Türkiye-Suriye yakınlaşmasıyla ilgili ABD’den açıklama

Hükümetin Suriye'de Beşar Esad yönetimiyle diyaloğa açık kapı bıraktığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Ukrayna dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada “Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz” demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye'nin Suriye ile diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti.

‘NORMALLEŞMEYİ DESTEKLEMİYORUZ’

Bu konuda sessizliğini koruyan ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin Suriye'yle ilişkileri normalleştirmesine karşı olduklarını ifade etti. Gazetecilerin olası Türkiye-Suriye yakınlaşmasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Patel, “ABD Esad rejimiyle diplomatik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlamıyor ve diğer ülkelerin de ilişkileri normalleştirmesini desteklemiyoruz” yanıtını verdi.

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı düşünmediğini de ifade eden ABD’li yetkili, siyasi çözüm yönünde bir ilerleme göremediklerini belirterek “Hükümetleri Esad rejiminin son 10 yılda Suriye halkına karşı işlediği suçları çok dikkatli şekilde düşünmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ ASKERİ HAREKETLİLİKTEN ENDİŞELİYİZ’

Öte yandan Patel, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yayın yapan Rudaw sitesine yaptığı açıklamada da, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonuna da değindi. Patel, “ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde artan askeri faaliyetlerden ve özellikle bunun sivil nüfus üzerindeki etkisinden derin endişe duymaya devam ettiğini tekrar edeceğim. ABD, mevcut ateşkes hatlarının sürdürülmesini desteklemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Omurgasını terör örgütleri PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne destek veren ABD’nin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, hafta başında yaptığı açıklamada Washington’ın Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gerilimden büyük endişe duyduğunu belirtmişti.