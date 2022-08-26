  • BIST 3.146,10
  • Altın 1014.888
  • Dolar 18.1513
  • Euro 18.0994
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Olası Türkiye-Suriye yakınlaşmasıyla ilgili ABD’den açıklama

» »
Son dönemde Türkiye'nin Suriye'de Esad yönetimi ile diyaloğa yeşil ışık yakan açıklamaları gündemdeki yerini korurken, ABD yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Olası Türkiye-Suriye yakınlaşmasıyla ilgili ABD’den açıklama

Hükümetin Suriye'de Beşar Esad yönetimiyle diyaloğa açık kapı bıraktığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Ukrayna dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada “Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz” demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye'nin Suriye ile diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti.

‘NORMALLEŞMEYİ DESTEKLEMİYORUZ’

Bu konuda sessizliğini koruyan ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin Suriye'yle ilişkileri normalleştirmesine karşı olduklarını ifade etti. Gazetecilerin olası Türkiye-Suriye yakınlaşmasıyla ilgili sorularını yanıtlayan Patel, “ABD Esad rejimiyle diplomatik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlamıyor ve diğer ülkelerin de ilişkileri normalleştirmesini desteklemiyoruz” yanıtını verdi.

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmayı düşünmediğini de ifade eden ABD’li yetkili, siyasi çözüm yönünde bir ilerleme göremediklerini belirterek “Hükümetleri Esad rejiminin son 10 yılda Suriye halkına karşı işlediği suçları çok dikkatli şekilde düşünmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ ASKERİ HAREKETLİLİKTEN ENDİŞELİYİZ’

Öte yandan Patel, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yayın yapan Rudaw sitesine yaptığı açıklamada da, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası operasyonuna da değindi. Patel, “ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde artan askeri faaliyetlerden ve özellikle bunun sivil nüfus üzerindeki etkisinden derin endişe duymaya devam ettiğini tekrar edeceğim. ABD, mevcut ateşkes hatlarının sürdürülmesini desteklemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Omurgasını terör örgütleri PKK/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne destek veren ABD’nin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, hafta başında yaptığı açıklamada Washington’ın Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gerilimden büyük endişe duyduğunu belirtmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran’dan Türkiye’ye Suriye çağrısı: Tüm bölgenin çıkarına22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:46
  • Lübnan'da hakimler 'düşük maaş' sebebiyle iş bıraktı18 Ağustos 2022 Perşembe 10:39
  • Irak'ta 'erken seçim' için anlaşıldı18 Ağustos 2022 Perşembe 08:40
  • Lübnan'da hakimler 'düşük maaş' sebebiyle iş bıraktı18 Ağustos 2022 Perşembe 08:32
  • Taliban yönetiminde Afganistan: Babür Bahçeleri kadınlar ve erkekler için ikiye bölündü15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:22
  • Suudi petrol devi Aramco, ikinci çeyrekte rekor kırdı15 Ağustos 2022 Pazartesi 20:11
  • Hindistan ve Pakistan arasında bölünen ailelerin birleşme umudu15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:42
  • Afganistan'da aşırı yağışların yol açtığı selde iki günde 31 kişi hayatını kaybetti15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:44
  • Mısır'da kilisede yangın: 41 kişi hayatını kaybetti15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:54
  • İsrail'in Gazze saldırılarında bacağını kaybeden Filistinli kadın hayat mücadelesini sürdürüyor13 Ağustos 2022 Cumartesi 23:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti