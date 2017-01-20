"Olay çok daha farklı"

Geçtiğimiz yıl iş esnasında Tır İle elektrik direğinin arasına sıkışarak yaşamını yitiren Arif Ummak için bugün Gazimağusa Mahkemesi önünde eylem düzenlendi.

Sevenleri ve ailesi tarafından gerçekleştirilen eylemde yapılan açıklamada, suçluların bulunması için mahkemeye baş vurduklarını ve bir netice çıkmaması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) baş vuracakları kaydedildi.

Yaşamını yitiren Arif Ummak’ın ailesi çocuklarının iş kazasında ölmediğini vurgulayarak, olayın çok daha farklı olduğu iddiasında bulundu.

Adaletin bir an önce gerçekleri ortaya çıkarılmasını isteyen aile, eylem sırasında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1 yıldır içimiz yanıyor hiçbir şekilde sesimizi kimselere duyuramıyoruz. Şu an aramızda bulunmayan oğlum, sanki de sadece kendi suçuymuş gibi olay kapatılmaya çalışılıyor. Ancak olay sırasında mutlaka o tırın içerisinde bir başkasının olduğuna inanıyoruz ve biz adalet istiyoruz. KKTC mahkemelerinden sonuç çıkmadığı takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracağız.”

Daha sonra aile Gazimağusa Mahkemesi önünde protestosunu sessizce sürdürdü.

Eylem sırasında Arif Ummak’ın annesi fenalık geçirerek yere yığıldı.