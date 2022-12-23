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Olay görüntüler FIFA'ya gidiyor!

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Fransa, Arjantin kalecisi Emiliano Martinez’i FIFA’ya şikayet etti
Olay görüntüler FIFA'ya gidiyor!

Arjantin ile Fransa arasında oynanan 2022 Dünya Kupası finalinin yankıları devam ediyor.

Fransız basını, Arjantin’in kalecisini Emiliano Martinez’i FIFA’ya şikayet edildiğini yazdı.

Fransa’yı küçük düşürücü davranışlarda bulunduğu ifade edilen 30 yaşındaki eldivenin şikayet nedenleri olarak, maçtan sonra soyunma odasında söylediği ve basına yansıyan, “Ölen Mbappe için sessizlik” sözleri ve ardından Arjantin’de kutlamalar sırasında Mbappe’yi aşağılayıcı hareketleri gösterildi.

KUTLAMALARA MBAPPE BEBEĞİ İLE KATILDI

Buenos Aires’teki kutlamalar sırasında Üstü açık otobüste Arjantin halkını selamlayan Martinez, üzerinde Mbappe'nin suratının yer aldığı bir oyuncak bebekle kameralara takılmıştı.

Aston Villa forması giyen deneyimli kaleci, Dünya Kupası finalinin ardından ‘Altın Eldiven' ödülünü aldıktan sonra yaptığı müstehcen hareketle gündeme oturmuştu. Arjantinli oyuncu, bu hareketi kendisini yuhalayan Fransızlara yönelik yaptığını açıklamıştı.

Arjantin, normal süresi 2-2, uzatma dakikaları 3-3 biten finalde Fransa’yı penaltılarda 4-2’lik skorla mağlup ederek 36 yıl sonra Dünya Kupası’nı kazanmıştı.

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