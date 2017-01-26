Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da Çanakkale Göleti şehit arsaları bölgesinde gerçekleşen olayda 1kişi ağır yaralandı, 2 kişi tutuklandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz akşam (25.01.2017) saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da Çanakkale Göleti şehit arsaları bölgesinde, Chibuzor Okube’nin kafasına, meçhul kişi veya kişiler tarafından muhtemelen sert bir cisimle vurularak ağır bir şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olayda yaralanan Chibuzor Okube kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatının ardından nöroloji servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesini üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.E.N.(E-24) ve M.İ.(E-23) tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.