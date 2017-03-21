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Olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisinin kazananı kartal!

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Olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisinin kazananı kartal!
Beşiktaş Sompo Japan – Galatasaray Odeabank derbisinde yapılan 3. anonsun ardından hakemler ve Sarı-kırmızılı takım soyunma odasına gitti

Spor Toto Basketbol Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Galatasaray Odebank'ı ağırladı. Mücadelenin 4. periyodunda salonda edilen küfürler nedeniyle 3. anons yapıldı ve hakem Murat Biricik soyunma odasına girdi. 

Mücadeleye 15 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam ederken, derbinin kazananı 90-84'lük skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş seride 17. galibiyetini alırken, Galatasaray 10. malubiyetini almış oldu.

İLK ÇEYREK SONUCU: 28-15

İLK YARI SONUCU: 48-35

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 69-63​

Engin Ataman'dan açıklama

Galatasaray Odeabank’ta başantrenör Ergin Ataman, mağlubiyeti rakibin attığı 30 faul atışına bağlayarak, “Hakemler saha avantajını ev sahibi takıma verince, sonuç istediğimiz gibi olmadı” dedi.

Karşılaşmanın ilk periyodunda istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyleyen Galatasaray Odeabank başantrenörü Ergin Ataman, “Yumuşak başladık ve 28 sayı yedik. Bir türlü normal oyunumuzu oynayamadık. 15, 16 sayı geriye düştükten sonra sertleştik ve oyunu dengeledik. Diğer 3 periyotta daha üstün olduğumuzu söyleyebilirim. Son periyotta McCollum’un iki 3’lük atışı girmeyince, oyunu dengeleyemedik. Sonuçta kaybettik. Tabii diğer bir hususta burada, baktığımız zaman biz daha fazla 2’lik sayı atmışız. 3’lük sayısı aynı ama ev sahibi takım 30 tane faul atmış. 26 Euroleague maçı oynadık ama 30 faul atışına maruz kaldığımızı düşünmüyorum. Hakemler de saha avantajını tamamen ev sahibi takım lehine verince, sonuç istediğimiz gibi olmadı” ifadelerini kullandı.

“Basın kaostan besleniyor”

Beşiktaş taraftarlarının kendisine gösterdiği tepkinin sebebinin basın olduğunu söyleyen Ergin Ataman, “Ben bu taraftara ne yaptım da bana böyle söylüyorlar. Bunun sebebi basındır. Sizler kaostan besleniyorsunuz. 5 sene önce 3 kupa kazanmışım ben burada. Bu taraftarların böyle yapmasının sebebi sizlerin bu tutumudur” diyerek basın toplantısını tamamladı.

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