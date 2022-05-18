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Olaylı dava devam ediyor… Köşeye sıkıştı

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Amber Heard ve Johnny Depp davası geçtiğimiz hafta kısa bir ara verdikten sonra Amber Heard'ün çapraz sorgusuyla devam ediyor.
Olaylı dava devam ediyor… Köşeye sıkıştı

Hollywood’un iki ünlü ismi Amber Heard ve Johnny Depp boşanmış olmalarına rağmen hâlâ birbirilerini tam olarak bırakmış değiller. Bunun nedeni ise Amber Heard’ün 2018 yılında kaleme aldığı ve Depp’i kendisine şiddet uygulayan bir adam olarak gösterdiği meşhur yazı.

Depp bu yazıdan sonra kariyerinde hızla düşüşe geçmiş ve sinema endüstrisinden sert tepkiler almıştı. Kadınların kendilerini taciz eden kişileri ifşa ettikleri MeToo hareketini de arkasına alan Heard, DC’de kendine yer edinip hayatına devam ederken Depp neredeyse tüm itibarını kaybetmişti.

Fantastik Canavarlar ve Karayip Korsanları’nda kadro dışı bırakılan Johnny Depp’in itirazları nihayet duyuldu ve ikili arasındaki savaş yeniden mahkemeye taşındı.

İlişkilerinin tüm detaylarının ortaya döküldüğü davada Depp’in avukatları atağa geçmiş görünüyor. 16 Mayıs’ta yeniden başlayan oturumlarda Heard’ün ifadelerinin doğru olmadığı üzerinde duran avukatlar çapraz sorguda Heard’ün uzun süredir sergilediği soğukkanlı duruşu da yıkmayı başardı.

“JOHNNY DEPP SALDIRDIĞINIZ TEK PARTNERİNİZ DEĞİL”

Depp’in avukatı, kız arkadaşını tokatlamaktan, evin kilitlerini değiştirdikten sonra James Franco’yu çatı katına gizlice almaya kadar şimdiye kadar magazin basınına daha önce yansımış noktalara değindi.

Tasya van Ree

Depp’in avukatı Camille Vasquez çapraz sorgusunu Heard’ün 2009’da eski kız arkadaşı Tasya van Ree’ye vurduğu iddialarına atıfta bulunarak sonlandırdı. İddiaya göre iki polis memuru Heard’ün van Ree’ye vurup kolyesini çıkardığına tanık oldu.

Vasquez, “Saldırdığınız tek kişi Johnny Depp değil” dedi. Heard, “Hiçbir partnerime saldırmadım” diye ısrar etti.

JAMES FRANCO İLE İLİŞKİSİ SORGULANDI

Heard, ayrıca James Franco ile ilişkisi ile ilgili de sorgulandı. Vasquez, Depp ile evliliklerinde bardağı taşıran son damla olan şiddetli tartışmanın ertesi günü, Mayıs 2016’da James Franco’nun onu Los Angeles’taki çatı katında neden ziyaret ettiğini Heard’e sormuştu.

Mahkemede daha önce Depp’in Franco’yu aşırı derecede kıskandığını ve Heard’ün onunla bir ilişkisi olduğunu düşündüğünü duyulmuştu. Jüriye, apartmanın asansöründe Franco ve Heard’ün videosu gösterildi.

Vasquez, Heard’e “Bay Depp’in 22 Mayıs 2016’da şehir dışında olduğunu biliyordunuz, değil mi?” diye sordu. Heard bu soruyu “Programını bilmiyordum” diye yanıtladı.

Heard, Franco hakkında şunları söyledi: “O benim arkadaşımdı ve yan evde yaşıyordu. Destek ağımı tüketmiştim, bulabildiğim kadar arkadaşlığı kabul etmekten mutlu oldum.”

“GÖZLERİMİN İÇİNE BAKMIYOR ÇÜNKÜ SUÇLU”

Bir önceki duruşmada Johnny Depp’in, Amber Heard’e bakmadığı bunun da nedeninin Heard ile yaşadıkları olaylardan sonra Depp’in bir daha onun gözlerine bakmayacağını söylemesi gösterilmişti.

Heard ise mahkemeye, Depp’in onun gözlerinin içine bakamamasının asıl sebebinin onun suçlu olması olduğunu söyledi. Heard titrek bir dudakla, “Çünkü o suçlu. Yalan söylediğini biliyor, yoksa neden bana bakamıyor? O adamdan kurtuldum ve buradayım ve ona bakabiliyorum” dedi.

Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft, Depp’in Heard’e bu konuda söylediklerini tekrarlamak için alçak bir ses çıkararak Depp’le alay etti. Bu taktik ise Depp’in sadece kahkaha atmasına neden oldu.

ÇİFTİN AŞK GÜNLÜĞÜ

Mahkemeye Depp ve Heard’ün birlikte yazdıkları aşk günlüğü de gösterildi. 22 Mayıs 2015 tarihli yazıda, Heard şunları yazdı: “Gerçek aşk, sadece tutkunun çılgınlığı veya barışın güvenliğini seçmekle ilgili değildir. Her ikisine de sahip olmakla ilgili. Sende dostluk ve saygının gerçekliğini gördüm ama yine de seni parçalamayı, yemeyi ve tadına bakmayı her zamankinden daha çok istiyorum.”

Heard, yazdıklarıyla ilgili sorgulanınca bunların Depp tarafından kendi yazısı taklit edilerek ve düzeltilerek yazıldığını söyledi. Heard daha önce, Temmuz 2015’te Orient Express’te Depp ile balayında ona vahşice saldırdığını iddia etmişti. Ancak mahkemeye gösterilen günlükte aynı tarihlerde “Kocam, mutlu balayı” yazan bir not gösterildi.

Heard, bu defa da bunun, Depp’in temiz ve ayık olduğu bir balayı döneminden olduğunu söyledi.

8 Nisan 2016 tarihli bir notta ise Heard şunları yazmış: “Üzgünüm delirebilirim. Seni incittiğim için üzgünüm. Senin gibi incindiğimde kötü olabilirim.”

1 Ağustos 2015 tarihli bir notta da: “Sana ne kadar taptığımı söylemek için sabırsızlanıyordum. Daha muhteşem bir balayı hayal edemezdim.”

17 Ağustos 2015 tarihli bir notta da “Bu kadar sert olduğum için üzgünüm. Lanet olsun seni seviyorum Johnny, sana sonsuza kadar bağlıyım. Bunu düzeltmeye çalışmama izin ver, bunu hak ediyorsun. Sana ihtiyacım var… Sen benim kalbim, her şeyim. Kavga etmemizden nefret ediyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Sana ihtiyacım var seni seviyorum.”

BIÇAK HEARD’DEN HEDİYEYMİŞ

Mahkemeye, Heard’ün 2012’de Depp’e hediye olarak aldığı, üzerinde ‘Hasta la muerte’ (Ölüme Kadar) yazan gerçek bıçak gösterildi.

Vasquez, Heard’e bıçağın alındığı zamanın Depp’in şiddet uyguladığı dönemde olup olmadığını sordu ve “Bu şiddet döngüleri sırasında Bay Depp’e hediye olarak bir bıçak mı verdiniz?” dedi.

Heard, “İlişkimizin başlarında, 2012 civarında doğum günü hediyesi olarak ona bir bıçak vermiştim” dedi.

Vasquez: “Sana vuran adama verdiğin bıçak bu.”

Heard: “Beni bıçaklayacağından endişe etmedim.”

Vasquez: “Ama ona verdin?”

Heard: “Evet, ona verdim.”

Vasquez, sorularıyla Depp’in şiddet uygulamadığını, iddiaların Heard’ün kurmacası olduğunu kanıtlamaya çalışırken zaman zaman Heard’ü köşeye sıkıştırdı. Heard’ün oturumlar boyunca ilk defa soğukkanlılığını kaybetmeye başladığı dikkat çekti.

DÜĞÜN İÇİN UYUŞTURUCU PARTİSİ

Mahkemeye, Heard’ün 2 Şubat 2015’te gönderdiği bir e-posta gösterildi. Program, düğünden önceki gece prova yemeğinden sonra dans partisi, uyuşturucu ve müzik olacağını gösteriyor. Mahkeme daha önce Heard ve arkadaşlarının tören sırasında MDMA aldıklarını duymuştu.

E-posta hakkında soru sorulduğunda, Heard bunun önerilen bir program olduğunu iddia etti. Vasquez ısrarla sordu: “Düğününüzde uyuşturucu bağımlısı olarak nitelediğiniz birine uyuşturucu mu vermeyi planladınız?”

Heard, programın biraz değiştiğini söyledi. Vasquez, “Asıl fikir, kocanız, uyuşturucu bağımlısı ve plan, bir prova yemeği yemek ve kız arkadaşlarla uyuşturucu kullanmak mıydı?” dedi.

Depp’in avukatı bir önceki oturumda da Depp’i uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlayan Heard’ün kendisinin uyuşturucu aldığını ve hatta bazı alışkanlıklarda, Depp’e kendisinin önayak olduğunu gösterecek sorular sormuştu.

HER ŞEYİN FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ, O OLAY HARİÇ

Bir önceki oturumda Heard’ün tüm ilişkiyi sık sık fotoğraflamasıyla ilgili de sorular sorulmuştu. Özellikle de Heard’ün Depp’i çok sevdiğini ve aşık olduğunu söylerken, bir arkadaşına Depp’in yerde yatarkenki fotoğrafını atıp “bununla uğraşıyorum” yazması üzerine, aşık olduğu kişi için bu şekilde mi düşündüğü sorulmuştu.

Bu defa da Heard’ün iddia ettiği şiddetli gece soruldu. Heard’ün ifadelerine göre çenesinde, kollarında ve ayaklarında kesik ve morlukların oluştuğu, Depp’in şişeyle cinsel tacizde bulunduğu olay sonrasında Heard’ün hiçbir doktora gitmemesi, medikal yardım almaması ve bu defa herhangi bir fotoğraf çekmemesi sorgulandı.

Tüm dünyanın merakla takip ettiği davanın 27 Mayıs’ta sonuçlanması bekleniyor.

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