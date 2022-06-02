Olaylı dava Johnny Depp’in zaferiyle sonlandı. İşte Ayrıntılar

Tüm dünya haftalardır Amber Heard ve Johnny Depp davasını adeta nefes almadan takip etti. Bir davadan çok, dizi gibi bir sonraki duruşma ve tanıklar heyecanla beklendi. 23 gün süren davada da sık sık şoke edici, ilginç anlar yaşandı.

2016’da 15 aylık evliliklerini 8 milyon dolarla sonlandıran Amber Heard ve Johnny Depp, bir süredir birbirleriyle mahkeme önünde mücadele ediyordu.

İkilinin, tüm dünyaya yansıyan davalarının sebebi ise Amber Heard’ün 2018’de kaleme aldığı ve Washington Post’ta yayınlanan yazıydı. Heard, bu yazıda isim vermese de Johnny Depp’i “kadın döven” ve kendini de şiddete maruz kalmış bir halk figürü olarak tanımladı. Tam da bu dönemde “MeToo” hareketinin etkisiyle Heard, pek çok ünlü ismi ve hatta stüdyoyu arkasına almayı başardı.

Johnny Depp, Heard’ün yazısıyla beraber itibarını hızla kaybetmeye başladığı gibi aynı zamanda projelerden de çıkarılmaya başlandı. Fantastik Canavarlar ve Karayip Korsanları serilerindeki rollerinden olurken kendine proje bulmakta da zorlandı.

Depp, sonunda Heard’e karşı bir hakaret davası açtı, Heard de yeniden Depp’e karşı dava açtı ve sonunda ikili ayrılıklarından sonra yeniden mahkemede karşı karşıya gelmeye başladı.

Fairfax, Virginia’da gerçekleşen ve 23 gün süren yasal hesaplaşmada birbirinden ilginç ifadeler, şoke eden iddialar, ünlü tanıklar davaya damga vurdu. Sosyal medyada memler yaratıldı, espriler yapıldı. İşte davaya damga vuran anlar:

HER ŞEY AMBER HEARD’ÜN LEHİNE BAŞLAMIŞTI

Heard ve avukatları, Johnny Depp’in şiddet gösterdiğini ispat etmek için Depp’in mutfak dolaplarını tekmelediği bir videoyu kanıt olarak gösterdiler. Videoda Depp’in dolapları tekmelediği ve bağırıp küfür ettiği duyuluyordu.

1- DEPP’İN ŞİDDET İÇERİKLİ VİDEOSU

Depp video hakkında şu ifadeleri verdi: “Açıkçası kötü zamanlar geçiriyordum. Neyle ilgili olduğunu bilmiyorum ama savunduğunuz kişi tarafından yasa dışı olarak kaydedilmesi, diğer fotoğraflar ve teyp kayıtları ile oldukça uyumlu. Videoyu çekerken benden saklamaya çalıştı ve sonunda güldü. İşin en ilginç kısmı buydu.”

2- YATAK GÖRÜNTÜSÜ TÜM DÜNYANIN DİLİNE DOLANDI

Davanın şüphesiz en dikkat çeken detaylarından biri çiftin yatağındaki dışkı görüntüsü. Bunun Amber Heard’e ait olduğu iddia edilirken, Heard tüm iddiaları reddedip köpeklerine ait olduğunu söyledi. Ancak tanıklardan Depp’in şoförü Starling Jenkins Heard’ün kontrolden çıkan bir şakası olduğunu belirtti.

Dava süresinde sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri oldu.

3- HEARD’ÜN KAN DONDURAN İDDİASI

Heard, haftalar süren davada zaman zaman gözyaşlarını tutamadı ve Depp ile ilgili şoke eden iddialarda bulundu. Bunlardan biri de Depp’in kendisine fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığı yönündeydi. Heard, Depp’ten defalarca dayak yedikten sonra kırık bir şarap şişesiyle Depp’in kendisine cinsel şiddet gösterdiğini söyledi.

Ancak Heard, bu iddialarını doğrulayamadı. Evlilikleri boyunca her ânı fotoğraflayan, sesleri kaydeden Heard bu âna dair herhangi bir kanıt sunamayınca iddiaları şaibeli kaldı. Yaşanan olaydan sonra Depp ile katıldığı bir davetten fotoğraflar da gösterilince kısa sürede Depp’in avukatları tarafından köşeye sıkıştırıldı.

4- HEARD’ÜN AVUKATLARINDAN HATA ÜSTÜNE HATA

Bu süreçte tüm gözler sadece Amber Heard ve Johnny Depp’te de değildi. İki isim kadar avukatları da göz önündeydi. Her hareketleri inceleniyordu. Heard’ün avukatları bu incelemelerde en çok espri konusu olanlar oldu.

Eski TMZ çalışanı Heard’ün avukatını köşeye sıkıştırdı.

Heard’ün avukatı Adam Nadelhaft, bir sorgu sırasında kendi sorusuna itiraz ederek sosyal medyada alay konusu oldu.

Ayrıca eski bir TMZ çalışanı Morgan Tremaine’in, Depp’in fotoğraflarını basına sızdıran kaynak olarak Heard’ü ima etmesi üzerine Heard'ün avukatı Elaine Bredehoft, Tremaine’in ünlü olmaya çalıştığını vurguladı.

Bredehoft, “Yani bu size 15 dakikalık ün kazandırıyor mu?” dedi. Tremaine’in bu soruya yanıtı ise sosyal medyada Depp taraftarlarını oldukça mutlu etti: “Bundan kazanacak hiçbir şeyim yok. Aslında kendimi daha çok TMZ'nin hedefine koyuyorum. Bu durumda Bayan Heard’ü temsil etmeyi seçerken sizin de aynı şeyi yapmış olduğunuzu söyleyebiliriz.”

DEPP’İN HUKUK EKİBİ HAYRANLARIN DA KALBİNİ KAZANDI

Heard’ün hukuk ekibi hata üstüne hata yaparken, çapraz sorgularda yetersiz kalırken Depp’in avukat ekibi ise davanın adeta parlayan yıldızları oldu.



5- YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

En çok öne çıkan isimler arasında Camille Vasquez yer aldı. Başarılı avukatın adı Depp ile bile anıldı. İkilinin dava sürecinde yakınlaşmış olduğuna dair dedikodular ve hayranların temennileri sosyal medyada sık sık gündeme geldi.

6- ŞEKERLEMELER BİLE KONU OLDU

Depp’in hukuk ekibinin Depp ile birlikte uyumu ise gözlerden kaçmadı. Heard’ün ifadelerinde ve avukatlarının konuşmalarında Depp’in uyuşturucu ve alkol bağımlılığına değinilirken bunun en önemli ibaresi olarak da Depp’in duruşmalarda bile sürekli şekerleme yemesi gösterildi. Bunun üzerine Hem Vasquez’in hem de Ben Chew’in şekerlemelerden yemesi ve itiraz edilmesi sosyal medyada da dikkat çekti.

Duruşmalarda Depp’in yanında oturan Ben Chew’in bir duruşma sırasında da Depp’in şekerlemelerinden alması hayranların esprili videolarıyla karşılandı.

7- HEARD’ÜN ARKADAŞLARI JOHNNY DEPP’İN EVİNDE KİRA ÖDEMEDEN YAŞIYOR

Davada eski çiftin ilişkilerine dair pek çok detay ortaya çıktı. Özel hayatları en ince ayrıntısına kadar irdelendi. Sadece birbirleriyle ilişkileri değil, aynı zamanda yakın çevreleriyle ilişkileri de mercek altına alındı.

Heard lehine konuşan ve tanık kürsüsünde yer alan Amber Heard’ün arkadaşları ve kız kardeşi; Heard’ün Depp’ten şiddet gördüğünü iddia ettiler. Tanıklar, olayı görmediklerini sadece Heard’den duyduklarını ifade ederken hepsinin herhangi bir kira ödemeden Johnny Depp’e ait evlerde kalıyor olması ise dikkat çekti.

8- SÜRPRİZ TANIK

Haftalarca süren ve 23 günde tamamlanan davanın en sürpriz tanığı ise hiç şüphesiz Kate Moss oldu. Heard, bir ifadesinde Depp’in daha önce eski kız arkadaşı Kate Moss’u da merdivenlerden iterek şiddet gösterdiğini belirtince Depp’in hukuk ekibi Moss’u tanık olarak çağırdı.

Moss, davaya Londra’dan video konferans aracılığıyla katıldı ve Heard’ün ifadesini tamamen reddetti. Johnny Depp’in kendisine hiçbir şekilde şiddet uygulamadığını belirtti.

JOHNNY DEPP’İN ZAFERİ

11 Nisan’da başlayan, 6 hafta süren davada Depp 38, Heard ise 24 tanık çağırdı. Yedi kişilik jüri heyetinin kararı bir gün ertelemeyle dün açıklandı. Karar duruşmasında Amber Heard hazır beklerken, Johnny Depp katılım göstermedi.

Jüri 50 milyon dolar tazminat talep eden Depp’i haklı bulurken, 100 milyon dolarlık karşı dava açan Amber Heard’ü ise haksız buldu. Duruşmada daha önce yalan söylediği ve hayır kurumlarına yapacağı bağışı ödemediğini itiraf eden Heard’ü finans, kariyer ve sosyal anlamda zor günler bekliyor gibi görünüyor.

İtibarı, bu davadan önce yerle bir olan Johnny Depp’in ise kendisine sırt çeviren ve Hollywood’u domine eden Warner Bros, Disney gibi stüdyolarla ilişkisini nasıl ilerleteceği merak konusu…