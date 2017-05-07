Olaylı maçın galibi YDÜ

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play off play finali ilk maçında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi 78-70 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki gerilimli maçın galibi YDÜ oldu. Olaylar nedeniyle 15 dakika geç başlayan maçta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a ‘Hoş geldiniz’ demek için yanına giden Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’e Yıldırım tokat atmıştı. Aziz Yıldırım olaylardan sonra basın mensuplarına ‘Görüyorsunuz yaptıkları ahlaksızlıkları. Oyuncularımızı ayartıyorlar, bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar. Bu maç Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak maç. Bu Beşiktaşlıların burada ne işi var. Ama bu iş burada bitmeyecek” demişti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi ribauntlarda 43-36 üstünlük elde ederken maçın en skorer ismi 20 sayı ile Yelena Leuchenka oldu.

Maça her iki takımda yüksek tempoda başladı. Fenerbahçe Quigley ile 19. saniyede öne geçti: (0-2). Yakın Doğu Üniversitesi, Yelena Leuchanka’nn basketiyle eşitliği yakaladı. (4-2) Quigley ve Parker ile 5-2 öne geçen sarı-lacivertliler, Leuchanka’nın sayılarını çemberinde gördü: (4-5, 3.dk). Bu dakikada temposunu artıran Fenerbahçe, Qigley’in üst üste 4 sayısıyla ilk 5 dakikayı 5 sayı üstün geçti: (4-9). Bahar Çağlar’ın başarılı atışı ile 2.5 dakika sonra skorla tanışan Yakın Doğu Üniversitesi, Quantira Hollingsvort’un serbest atışlarıyla farkı 1 sayıya indirdi: (8-9, 6.dk). Hollingsvort’un basketiyle son 3:19’da skorda öne geçen ev sahibi Yakın Doğu Üniversitesi, Kayla McBride ile son 2:56’da seriyi 9-0’a getirdi: (13-9). 2.5 dakika skor bulamayan Fenerbahçe, Candace Parker’ın üst üste basketleriyle son 1:27’de öne geçmeyi başardı: (15-16). Leuchanka’nn üst üste basketleriyle öne geçen Yakın Doğu Üniversitesi ilk çeyreği 19-16 önde kapattı. İlk 10 periyotta Yakın Doğu Üniversitesinde, Yelena Lauchanka 8 sayı, 3 ribaunt ile en etkili isim oldu.

Maçın ikinci periyodu Lavender ve Hollingsvort’un karşılıklı basketleriyle başlarken, Yakın Doğu Üniversitesinde Yelena Leuchanka ve Kayla McBride ikilisiyle son 6:39’a 27-24 önde girdi. Parker ve Ayşe Cora ile 29-29 ile skoru dengeleyen Fenerbahçe, Courtney Vandersloot’a Lavender ile yanıt verdi: (31-31, 17.dk). Olcay’ın basket faulüyle son 1:48’e 34-31 önde giren Yakın Doğu Üniversitesi, savunmada sayı şansı tanımadı. Her iki takımında skor bulmakta zorlandığı devreyi Yakın Doğu Üniversitesi 34-31 üstün kapattı.

Mücadelenin ikinci yarısına Kayla Mc Bride’ın üst üste sayılarıyla giren Yakın Doğu Üniversitesi, Lavender ve Birsel’e Hollingsvorth ile yanıt verdi: (40-36). Son 6 dakikaya 43-42 önde giren Fenerbahçe, temposunu daha da arttırdı. Parker-Lavender ikilisiyle son 5 dakikaya 47-42 önde giren Fenerbahçe önünde Courtney Vandersloot ile diren Yakın Doğu Üniversitesi, farkın 10 sayıya çıkmasına engel olamadı: (46-56). Yelena Leuchanka ve Courtney Vandersloot ikilisiyle 9-0’lık seri bulan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 1 sayı geride tamamladı: (55-56).

Karşılaşmanın son periyodu Birsel ve Kayla Mc Bride’ın karşılıklı basketleriyle başlarken, Yakın Doğu Üniversitesinde Yelena Leuchanka Quanitra Hollingsvorth etkili uzunlarıyla son 7:39’a 60-59 önde girdi. Elin Eldebrink’in kritik üçlüğüyle rahatlayan Yakın Doğu, Kayla McBride ile son 6 dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: (65-59). Quigley ve Eldebrink’in karşılıklı sayılarının ardından Lavender’ın basketine Mc Bride karşılık verdi: (69-63, 36.dk). Maçın formda isimi Kayla McBride ile üstüste basketler bulan Yakın Doğu Üniversitesi, Courtney Vandersloot’un sayılarıyla farkı çift hanelere taşıdı: (76-63, 38.dk). Parker ile üst üste 7 sayı bulan Fenerbahçe son 54 saniyede rakibine mola aldırdı: (76-70). Mola sonrası Yelena Leuchanka ile kritik bir basket bulan Yakın Doğu Üniversitesi sahadan 78-70 galip ayrılmasını bildi.

ÖNE ÇIKANLAR...

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Yelena Leuchenka 20 sayı, 11 ribaunt, Kayla McBride 18 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Courtney Vandersloot 18 sayı, 8 ribaunt, 10 asist, Quanitra Hollingsworth 10 sayı, 8 ribaunt, Elin Eldebrink 7 ayı, 1 ribiaunt, 3 asist, Bahar çağlari 2 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, Olcay Çakır, 3 sayı, 3 ribaunt, 3 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Serinin ikinci maçı, 9 Mayıs Salı günü yine Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.

“ Hakkederek Kazandık, Oyuncularımı Kutluyorum”

Maç sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Baş antrenörü Zafer Kalaycıoğlu, önemli olan bu ilk maçı hak ederek kazandıklarını söyledi.

Stresli bir maç olduğunu söyleyen baş antrenör Kalaycıoğlu, “Güzel bir mücadele oldu. İlk maçları kazanmak her zaman önemli. Biz de geriye düştük ama maçı bırakmadık. Lig boyunca da EuroCup’ta da hiçbir zaman maçımızı bırakmadık, savaşmaya devam ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum sahada mükemmel bir mücadele verdiler. Büyük bir camia olan ve Euroleague de mücadele eden Fenerbahçe karışsında önemli bir gösterge oldu bu. Hak ederek kazandık. Aynı mücadeleyi ikinci maçta da sahamızda inşallah göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Halkına Sevilerini İletti…

Yakın Doğu Üniversitesinin basketbolda bir ekol olmak istediğini ifade eden tecrübeli antrenör, “Kıbrıs halkına sevgilerimizi gönderiyoruz. Destekleri çok önemli. Destekleri için de teşekkür ediyoruz” dedi.

Kayla McBride: “Takımımla Gurur Duyuyorum…”

Maçın skorer isimlerinden olan Kayla McBride ise, “Beraber duruş sergiledik. O yüzden gururluyuz. Ev sahibi avantajını koruduk, bu şekilde devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.