Lefkoşa'nın sevilen simalarından Olcay Başat Keçeci hayatını kaybetti.
Olcay Keçeci'nin cenazesi 20 Mart 2020 (yarın) Lefkoşa Kabristanlığı'nda (saat 10:00'da) İsmail Safa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Lefkoşa'nın sevilen simalarından Olcay Başat Keçeci hayatını kaybetti.
Olcay Keçeci'nin cenazesi 20 Mart 2020 (yarın) Lefkoşa Kabristanlığı'nda (saat 10:00'da) İsmail Safa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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