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Olcay Başat Keçeci hayatını kaybetti

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Lefkoşa'nın sevilen simalarından Olcay Başat Keçeci hayatını kaybetti.
Olcay Başat Keçeci hayatını kaybetti

Lefkoşa'nın sevilen simalarından Olcay Başat Keçeci hayatını kaybetti.

Olcay Keçeci'nin cenazesi 20 Mart 2020 (yarın) Lefkoşa Kabristanlığı'nda (saat 10:00'da) İsmail Safa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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