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‘Öldü’ denen kadının, cenaze evine götürülürken ‘ölmediği’ anlaşıldı

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Paraguay’da, doktorların “Öldü” dediği kadın ceset torbasına kondu. Onu cenaze evine taşıyan araçtaki görevliler bir hareket olduğunu fark etti; kadın yaşıyordu!
‘Öldü’ denen kadının, cenaze evine götürülürken ‘ölmediği’ anlaşıldı

Yumurtalık kanseri tedavisi gören 46 yaşındaki Gladys Rodríguez de Duarte, durumu ağırlaşıp tansiyonu aşırı derecede yükselince Coronel Oviedo kentindeki San Fernando Kliniği’ne yatırıldı. Onunla ilgilenen doktorlardan Heriberto Vera, iki saat sonra eşi ve kızına öldüğünü söyledi ve ölüm raporu verdi.

Duarte, cenaze evine nakledilirken ölmediği anlaşılınca acilen yoğun bakıma kaldırıldı.

Duarte’nin eşi Maximino Duarte Ferreira, “Onunla daha uzun süre ilgilenmek istemedikleri için kasti olarak böyle bir yola başvurdular. Geri döndürmeye bile çalışmadılar. Gerçekten ölebilirdi” diyerek doktordan şikayetçi oldu.

Doktor Vera ve arkadaşları ise suçlamayı reddeti. Vera’yla birlikte Duarte’ye müdahale eden Dr. Catalino Fabio, “Biz hastayı geri döndürmeye çalıştık ama başarızı olduk dedi. Hastada katalepsi (kasların sertleşmesi sonucu kişinin belli bir duruşu hareket etmeksizin uzun süre koruması) söz konusu olabilir” dedi.

Fabio, geçmişte de katalepsi kaynaklı benzeri durumlar yaşandığının altını çizdi.

 

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