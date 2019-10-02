İlginç olay Samsun'da 1987 yılında meydana geldi. Bir firmada bekçi olarak çalışan evli 4 çocuk babası 64 yaşındaki Saadettin Memu, 33 yıl önce Samsun'un Bafra ile Alaçam ilçesi arasında Anadol kamyonet ile seyrederken önündeki ağaç yüklü at arabasına arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Memu, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun'daki bir hastaneye sevk edildi.

Film gibi bir olay 33 yıl önce Samsun'da bir hastanede yaşanıyor. Geçirdiği kaza sonrası öldü diye morga konulan ve ağabeyi tarafından canlı olduğu fark edilince tedavi altına alınıp iyileşen Saadettin Memu, 33 yıldır yaşamını sürdürüyor.