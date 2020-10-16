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Öldü sanıldı, ölmediği anlaşıldı, konduğu soğutucudan alınıp kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

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Öldü sanıldı, ölmediği anlaşıldı, konduğu soğutucudan alınıp kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
Öldü sanıldı, ölmediği anlaşıldı, konduğu soğutucudan alınıp kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Hindistan’da, pazartesi günü öldü sanılarak soğutucuya konan 74 yaşındaki adamın ölmediği anlaşıldı. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

Ailenin anlattıklarına göre özel bir hastanenin doktorları, Tamil Nadu eyaletide yaşayan Kumar Balasubramaniya’nın öldüğünü söyledi. Bunun üzerine cansız bedeni eve götürülerek cenaze hizmeti veren bir şirketten gönderilen soğutucuya kondu.

Ancak salı günü cenaze işlemlerini yapacak şirketin çalışanları Balasubramaniya’nın cansız bedenini almaya gittiklerinde titreme nöbeti geçiren adamın sağ olduğunu fark etti.

Hem sağlık ekiplerine hem polise haber verildi. Hastaneye kaldırılan Balasubramanyam bugün ‘gerçekten’ hayatını kaybetti.

Balasubramaniya’nın kaldırıldığı, Salem kentindeki hastanenin doktorları, soğuktan vücudu uyuşmuş bir halde getirildiğini, akciğerlere dayalı sorunlar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polisten yapılan açıklamada, “Kaç saat soğutucuda kaldığı bilinmiyor. Ölümün soğutucuda kalmasıyla ilintili olup olmadığı netlik kazanmadı. Araştırılacak” dendi.

Polis, ailenin konuyla ilgili ihmali olup olmadığının araştırılması için soruşturma açıldığını aduyurdu.

Polis şefi Sentih Kumar, ailseinin nörolojik sorunları olan Balasubramaniya’nın özel bir hastanede öldüğünü söylediğinin ancak ölüm sertifikası olmadığının altını çizdi.

Balasubramaniya’nın eşi, iki kızı ve erkek kardeşiyle yaşadığı belirtildi.

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