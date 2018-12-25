Öldü sanılıp, 'cesedi' yakılan kadın, 4 gün sonra eve döndü

Hindistan’ın Patiala kentinde, ölü olduğu sanılan Naina adında bir genç kadın, 'cesedi' ailesi tarafından yakıldıktan 4 gün sonra eve döndü.

Times of India'nın haberine göre, genç kadın 8 Aralık'ta kaybolmuştu. Polis, Naina'nın eşinden başka bir adamla kaçtığını düşünmüştü ama birkaç gün sonra içinde bir kadına ait olduğunu sandıkları ceset parçaları dolu bir çuval bulunmuştu.

Cesedin kimliği tespit edilememişti, ama Naina'nın ailesi kadına ait altın bileziği tanımıştı. Polis, genç kadının sevgilisi tarafından öldürüldüğü sonucuna varmıştı, zira ceset üzerinde keskin aletle yapılan yara izlerine rastlanmıştı.

Soruşturma tamamlandıktan sonra aile geleneklere uygun olarak cesedi yakmıştı.

Ancak 4 gün geçtikten sonra genç kadın, sevgilisiyle birlikte geri döndü.

Şimdi polis, DNA numunelerinden yakılan cesedin kime ait olduğunu bulmaya çalışıyor.