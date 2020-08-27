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Öldürdüğü adamı Larnakaya gömdü KKTC'ye kaçtı

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Rum Polisinin, Güney Kıbrıs’ta 22 Temmuz’dan bu yana kayıp olduğu bildirilen Andrei Popa isimli 33 yaşındaki Romanyalı şahsın cinayete kurban gitmiş olabileceğine dair korkularının, doğrulandığı haber verildi.
Öldürdüğü adamı Larnakaya gömdü KKTC'ye kaçtı

Rum Polisinin, Güney Kıbrıs’ta 22 Temmuz’dan bu yana kayıp olduğu bildirilen Andrei Popa isimli 33 yaşındaki Romanyalı şahsın cinayete kurban gitmiş olabileceğine dair korkularının, doğrulandığı haber verildi.
Hint asıllı 26 yaşındaki bir şahsın dün Popa’yı öldürdüğünü itiraf ettiğini ve polise Popa’nın cesedini gömdüğü yeri gösterdiğini yazan Politis gazetesi, cinayet zanlısının, Popa ve Popa’nın kız arkadaşı tarafından, 2018 yılında Popa’nın kız arkadaşıyla gerçekleştirdiği sahte evliliğin ardından ekonomik anlamda sömürüldüğünden söz edildiğini iletti.
Zanlının Popa’yı öldürüp cesedini Larnaka’da bir yere gömdüğünü ve ardından Kuzey Kıbrıs’a kaçtığını yazan gazete, Hint asıllı cinayet zanlısının dün İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite aracılığıyla Güney Kıbrıs’a iade edildiğini belirtti.
33 yaşındaki Romanyalının cinayete kurban gitmesinin ardında, sahte evlilik çetesi bulunduğundan söz edildiğini yazan gazete, Popa ve Hintli şahısla sahte evlilik yapan kız arkadaşının, son iki yıldır zanlıya şantaj yaptıkları ve kendisini ekonomik anlamda sömürdüklerinin görüldüğünü ekledi.

PARK YERİ KAVGASI HASTANEDE BİTTİ
Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, Limasol’da geçtiğimiz Salı akşamı gerçekleşen bir olayda, bir apartmanın önündeki araba park yeri yüzünden kavga çıktığı ve ilk önce ağız dalaşıyla başlayan kavganın, bıçaklamayla son bulduğu belirtildi.
Olayın sonucunda iki kişinin hastaneye kaldırıldığını, iki kişinin de polisin gözaltı merkezine gönderildiğini kaydeden gazete, olaya Limasol’da ikamet eden İki Romanyalı ile 3 Suriyelinin karıştığını kaydetti.
Gazete olayın sonucunda, iki Suriyelinin tutuklandığını, yaralanan iki Romanyalının da hastaneye kaldırıldığını ekledi.

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