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Öldürdüğü kadını koyduğu araçla köprüye gidip kendini aşağıya attı

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İstanbul’da öldürdüğü kadının cesedini taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giden Mehmet Keleş aşağı atladı.
Öldürdüğü kadını koyduğu araçla köprüye gidip kendini aşağıya attı

İstanbul’da öldürdüğü kadının cesedini taşıdığı araçla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giden Mehmet Keleş aşağı atladı.

Köprünün Anadolu Yakası yönünde 07:00 sıralarında yaşanan olayda otomobille 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giden Mehmet Keleş, Saffet Özarslan yönetimindeki motosikletin arkadan çarpmasının ardından aracını durdurdu. Otomobilden inen Keleş, köprü korkuluklarına doğru koşarak kendini aşağı attı. Olay yerine giden polis otomobili kontrol ettiğinde bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedi buldu.

İncelemelerde cesedin Ece Alça adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ece Alça’yı bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen Mehmet Keleş’in cesedi ise Üsküdar açıklarında bulundu.

19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

İntihar eden Mehmet Keleş’in yağma, cinsel taciz, hırsızlık, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu bulundurma ve çocuğa cinsel istismar gibi suçlardan toplamda 19 şüpheli kaydı olduğu ortaya çıktı. 

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