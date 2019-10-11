Doğduğunda ülke kıtlık içerisindeydi. Öyle ki bu açlık içindeki insanların, insan eti yediğinden bile bahsediliyordu. Andrey Çikatilo'ya da büyük kardeşi Stepan'ın kaçırılıp yenildiği anlatılıyordu. Annesi tarafından sürekli azarlanıp, dayak yiyordu. Babası savaşta esir düştü. Tüm zorluklara rağmen öğretmenleri için mükemmel bir öğrenci oldu. Ergenliğinin başlangıç yıllarında kronik iktidarsızlıktan muzdarip olduğunu farketti. Sosyal yönden beceriksiz olduğunu düşünüyor ve kendinden nefret etmeye başlıyordu. 1955 yılında, ilk ciddi ilişkisine başlamıştı fakat çabalarına rağmen cinsel ilişkilerinde ereksiyon bozukluğu yaşadı ve bu yüzden ilişkileri bitti. 3 yıl zorunlu askerliğini yaptıktan sonra köye döndüp yeniden bir ilişkiye başladı ve yine başarısız cinsel girişimlerden muzdarip oldu. Sonuç olarak akranlarının çoğu onun iktidarsız olduğunu anladı. 1993 yılında Çikatilo bir röportajında şunları söyledi; Kızlar benim arkamdan iktidarsız olduğumu fısıldıyorlardı ve çok utanmıştım.