  • BIST 101.538
  • Altın 227,108
  • Dolar 5,4464
  • Euro 6,1233
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Öldürülen çiftçi, katilini ve olay anını telefonuyla kaydetti

»
Karaman'da öldürülen çiftçi, katilini ve olay anını telefonuyla kaydetti
Öldürülen çiftçi, katilini ve olay anını telefonuyla kaydetti

Karaman'da çiftçi Mikail Dural, beş gün önce koyun otlatmak için kiraladığı arsanın sahibi Bekir Kadıoğlu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Dural'ın cep telefonunda Kadıoğlu'nun kendisine ateş atme anı görüntüleri çıktı.

Geçen hafta pazartesi günü saat 13.00 sıralarında Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda çiftçi Bekir Kadıoğlu, iddiaya göre evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan 30 yaşındaki Mikail Dural'a, ''Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim'' dedi. Dural da araziyi kiraladığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında 42 yaşındaki Bekir Kadıoğlu, evinden aldığı av tüfeği ile Mikail Dural'a 3 el ateş etti.

Başından ve boynundan vurulan Dural, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Dural, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cinayet olayının ardından jandarma Bekir Kadıoğlu'nu olay yerine 50 metre uzaklıktaki evinde gözaltına alırken, eşi ve çocuklarını da evden tahliye etti. Mikail Dural'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise Kadıoğlu'n evini taş yağmuruna tuttu. Cinayet olayının ardından jandarma ve polis köyde geniş güvenlik önlemleri aldı. TOMA'nın da bulunduruluduğu köyde güvenlik önlemleri halen devam ederken, jandarma evi yakmak için molotof kokteyli hazırlayan 6 kişiyi gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheli Bekir Kadıoğlu, geçtiğimiz Salı günü tutuklandı.

KATİLİNİ CEP TELEFONUYLA KAYDETMİŞ

Olayda hayatını kaybeden Mikail Dural'ın kendisine ait cep telefonu ile Bekir Kadıoğlu'nun saldırısını görüntülediği ortaya çıktı. Görüntülerde, her iki aileden kadınların kavgasını cep telefonu ile görüntüleyen Dural'ın, av tüfeği ile kendisine yaklaşan Bekir Kadıoğlu'nu da "Sık ulan, sık ulan hadi" dediği, Kadıoğlu'nun da tüfeği ateşleyerek Mikail Dural'ı öldürdüğü görülüyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saadet Partisi'nden 'yeni parti' açıklaması09 Mart 2019 Cumartesi 14:41
  • Piar Araştırma: Ankara'da fark açılıyor09 Mart 2019 Cumartesi 14:38
  • İstanbul'da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne polisten biber gazlı, plastik mermili müdahale!08 Mart 2019 Cuma 22:09
  • ABD’den Türkiye’ye S-400 uyarısı: S-400’lerin alınmasının sonuçları kesinlikle ağır olur08 Mart 2019 Cuma 21:06
  • İstanbul'da kadınlar, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için toplandı08 Mart 2019 Cuma 19:53
  • Mansur Yavaş anket sonucunu açıkladı: İster istemez inanıyorum08 Mart 2019 Cuma 14:07
  • Hulusi Akar, yeni askerlik sistemini açıkladı: 1 ay, 6 ay, 12 ay olacak08 Mart 2019 Cuma 14:01
  • Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan yaşamını yitirdi08 Mart 2019 Cuma 13:56
  • Bedelliye zam geldi!08 Mart 2019 Cuma 13:27
  • 10 soruda Türkiye neden S-400 alıyor08 Mart 2019 Cuma 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti