“Ölen bir çocuğun ağzından yazılan yazının yayınlanması doğru ve etik değil"

Nazlı: Dünyada, tarihte hiç kimse özgürlüğünü kendisine zulmedenlerin ahlaklarına hitap ederek ele geçirmemiştir

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Avukat Cansu N. Nazlı, Türkiye‘de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde, Adıyaman İsias otel enkazında hayatını kaybeden sporculardan Mehmet Arif Altak‘ın ağzından yazılan ve birçok haber sitesinde yayınlanan “mektup” ile ilgili konuştu, bunun servis edilmesinin etik ve doğru olmadığını vurguladı

Nazlı: Dünyada, tarihte hiç kimse özgürlüğünü kendisine zulmedenlerin ahlaklarına hitap ederek ele geçirmemiştir

Yazının konuyla ilgili yazısı şöyle;

“Ölen bir çocuğun ağzından öldükten sonra bir yetişkin tarafından mektup yazılıp paylaşılması hiç doğru ve etik değil.

Yazan yakınlarıysa travmatik bir durumda olduklarından bunun ayırdını yapamıyordur ama haber sitelerinin aileden farklı olarak bunun ayırdına varıp içeriği olduğu şekilde servis etmemesi gerekir bence.

Önemli iddialar var; ailenin birçok sıkıntı yaşadığı ve ayrımcılığa maruz kaldığı gerçek olabilir. İfade edilenler gerçekse (ki olduğunu tahmin ediyorum) zaten yeterince zor bir durumdalar, buna bir de evladın yitip gitmesini ekleyince kimse bu durumda sağlıklı düşünemez.

Durumu anlamaya, yardımcı olmak için konuya olgusal yaklaşmaya ve içerik teyit edilince de bu ve benzer durumları yapısal olarak nasıl çözebileceğimizi konuşmaya ihtiyaç var.

Yaşananların ölen bir evladın ağzından kaleme alınması durumu dramatize edip duygu patlaması yaratmak dışında bir işe yaramaz. Çok maraz etmemiz ve durumu kınamamız ne dershane patronunun ne de devlet yetkililerinin utanmasına neden olmayacak.

Çalışma izinli işçilerin çifte sömürüye maruz kalması da, 20-30 yıl burada yaşayan, emeğini satarak geçinen, geleceğini burada gören, evlatlarını burada dünyaya getiren insanların vatandaş yapılmamasına karşılık istisnai vatandaşlık kisvesiyle 2 günde siyasi kararlar ile tarikatcısından, zengin iş adamına, siyasetçisinden şarkıcısına vatandaşlık verilmesi de ideolojiktir.

Yaşananlar ne kadar üzüntü verici olsa da, akılcı yaklaşmamız gerekir olanlara. Patronlara yasada bir yükümlülük olarak verilen duruş bildirimini, uygulamada işçinin ensesinde bir kılıca döndüren, işçinin bilgisi ve beyanı sorulmadan patron 10 defa beyan değişse de sorgulamadan patrona itimat eden idari uygulamanın değişmesi gerek. Vatandaşlığın somut yasal kriterlere bağlı olduğu ve her yıl ne kadar verilebileceğnin yasa ile sınırlandırıldığı çağdaş bir vatandaşlık yasası gerek.

Patronlar da patronların paravanı, TC egemenlerinin işbirlikçisi konumundaki hükümetler ve bakanlar da bütün bunları insanlara ‘kötülük olsun’ diye değil; sermayeden taraf politikaları icra etmeyi aklıyla mantığıyla seçtiği için, bilerek ve isteyerek yapıyor.

Bu yüzden beklenen utanma, sıkılma, istifa olmayacak. Onlar çıkarlarına uygun ve akılcı davranıyorlar. Biz de hakkı gasp edilen ve çıkarları ortak olan emekçi halk olarak örgütlenmemiz gerek. Biz çoğuz, onlar az; ancak örgütlenirsek değiştirmeye gücümüz yeter.

Ahlaklı davranmalarını beklemek saflık olacak. Direnişçi bir kadının çok sevdiğim bir sözü var: ‘Dünyada, tarihte hiç kimse özgürlüğünü kendisine zulmedenlerin ahlaklarına hitap ederek ele geçirmemiştir’