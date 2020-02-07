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Ölen Çinli doktorla ilgili soruşturma başlatılıyor

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Çin yönetimi virüsü bulan doktor Li Venliang'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Ülkede virüsten ölenlerin sayısı ise 600'ü aştı.
Ölen Çinli doktorla ilgili soruşturma başlatılıyor

Koronavirüs tehdidini ilk fark eden ve meslektaşlarını virüs hakkında uyaran Çinli doktor Li Venliang'ın hastalık nedeniyle hayatını kaybetmesi ise Çin'de büyük tepki uyandırdı. Halkın tepkisi üzerine Çin yönetiminin Li'ye hükümet tarafından yapılan muamelenin araştıracağı ve olayla ilgili bir ekip oluşturulduğu duyuruldu.

Göz doktoru olan Li, virüs tehdidi hakkında blogu üzerinden halkı uyardığı için polis tarafından sorgulanmıştı. Kamu Güvenliği Kurumu, Li'yi yalan iddialarda bulunmakla suçlandığı bir belge imzalatmıştı. Çin'de polis ayrıca Li'nin de aralarında olduğu sekiz kişi hakkında söylenti yaydıkları gerekçesiyle soruşturma açmıştı. Li, blogunda ve diğer doktorlarla iletişim kurduğu sosyal medya grubunda virüs hakkında uyarılarda bulunmuştu.

Ölümler artıyor

Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve 20'den fazla ülkeye yayılan koronavirüsün yol açtığı ölümler artıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde koronavirüs bulaşan 73 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Çinli yetkililer ölü sayısının böylece 636'ya yükseldiğini, ayrıca 3 bin 143 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini ve koronavirüs vakalarının sayısının da 31 bini aştığını kaydetti.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Trump'a Çin'in virüsü kontrol altına almak için elinden geleni yaptığı güvencesini verdi.

İngiltere'de yeni vaka

İngiltere'de de üçüncü koronavirüs vakasının tespit edildiği ve virüsün hastanın Asya'da Çin dışında bir ülkeyi ziyareti sırasında bulaştığı belirtildi, ancak ülke ismi verilmedi. Ancak İngiltere, bazı Asya ülkelerine seyahat edecek olanları hastalığın belirtilerini fark etmeleri halinde kendilerini izole etmeleri tavsiyesinde bulundu. Bu ülkeler yarı özerk Hong Kong, Japonya, Macau, Malezya, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Çin olarak belirtildi.

Japonya'da 3 bin 700 kişiyi taşıyan ve Hong Kong'dan gelen bir kişide virüs tespit edilmesi sonrası karantina altına alınan gemide yolcuların taramadan geçirilmesine devam ediliyor. Gemide 41 yeni vakayla beraber toplam 61 koronavirüs hastası tespit edildiği bildirildi.

Hong Kong'ta da bir yolcu gemisinde karantinaya alınan bin 800'den fazla yolcunun da koronavirüs taramasından geçirilmesine devam ediliyor. Gemide üç vaka tespit edildi.

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