Ölen çocuklarının spermini alarak torun sahibi oldular

İngiltere'de yaşayan varlıklı bir aile, trafik kazasında ölen 26 yaşındaki oğullarından 2 gün sonra alınan spermle torun sahibi oldu. Suni döllenme yöntemiyle dünyaya gelen bebek şu anda 3 yaşında!

İngiltere'de varlıklı bir ailenin 26 yaşındaki oğulları, 2015 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

İsmi açıklanmayan aile, 2015'te motosiklet kazasında ölen çocuklarının cesedine kazadan iki gün sonra ulaştı.

Cesedin bulunmasından sonra aile, oğullarından alınan spermlerin dondurulmasını talep etti.

Suni döllenme ve taşıyıcı anne yöntemiyle ailenin torunları dünyaya geldi.

İngiliz ailenin ABD'nin California eyaletindeki bir özel kliniğe başvurarak suni döllenme işlemini gerçekleştirilmesini talep ettiği aktarıldı.

Klinik, çocuğun cinsiyetinin erkek olduğunu duyurdu.

3 YAŞINA BASTI!

Şimdi 3 yaşında olan bebek, dedesi ve büyükannesi ile birlikte İngiltere'de yaşıyor.

Bu olayın Birleşik Krallık'ta bir ilk olabileceği kaydedilirken uzmanlar vefat eden kişinin izni olmadan yapılan bu işlemin etik olmadığını belirtiyor.

Ailenin bu yönteme kendilerine mirasçı aradıkları için başvurduğu ifade ediliyor.