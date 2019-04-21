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Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti! Ayrıntı yıllar sonra fark edildi

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Hayatını kaybeden eşi Janet için 6 bin ağaç dikti. Yıllar sonra bir pilot ağaçların içindeki ayrıntıyı fark etti! işte aşka olan inancınızı güçlendirecek o romantik hikaye...
Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti! Ayrıntı yıllar sonra fark edildi

Herkes dillere destan bir aşk, ömür boyu süren bir sevgi arıyor. Janet ve Winston Howes çifti de tam olarak böyle bir aşkın iki kahramanı.

Howes çifti ilk görüşte birbirlerine aşık oldular ve her geçen gün birbirlerine olan sevgileri arttı. Büyük bir aşkla 1962 yılında dünya evine giren çit, İngiltere'deki küçük bir kasabadan çiftlik satın aldı ve ailesini burada kurma hayaliyle oğullarını dünyaya getirdiler.

Her şey mükemmel giderken, aileye Janet'in hastalığı karanlık bulut gibi çöktü. Kalp yetmezliği olan Janet ne kadar çabalasa da 50 yaşında dünyaya gözlerini yumdu.

Baba ve oğul birbirlerinin acısını dindirmeye çalıştılarsa da bir türlü bu üzücü durumu kabullenemiyordu.

Fakat bir gün Janet'in kocası Winston'ın aklına ilginç bir fikir geldi. Eşini hiçbir şeyin geri getiremeyeceğini anlasa da Janet'in anısını yaşatmak için Janet'in aşık olduğu ormanın içine ilginç bir şekil sakladı.

Pilot Andy Collett bir öğle vakti uçuşu sırasında Winston’ın bu yaptığını fark etti ve gözlerine inanamadı.

Andy, “Sık sık uçuyorum. Şimdiye dek yukarıdan gördüğüm en güzel manzaraydı. Kalp şeklini ormanın içinden geçerken fark edemiyorsunuz. Sadece yukarıdan görebiliyorsunuz. Ardında yatan aşk hikâyesini elbette hemen hayal ettim” dedi.

640xauto-(3)-006.jpg640xauto-(5)-003.jpgAndy, Winston ve Janet ile daha önce tanışmamış olsa da kalp şeklini görünce bunun ardında güzel bir hikâye yattığını anlamıştı.

Winston, “İyi bir fikir olduğunu düşündüm. Ben de eksikleri tamamlamak için ağaç dikmeye başladım” dedi.

Winston, kalp şeklini yapabilmek için yüzlerce meşe ağacı dikmiş.

Yine her yıl Winston kalp şeklinin ortasına nergis dikmeye devam ediyor.

Winston, “Bazen kalbin ortasına gidip oturuyor ve ikimizi düşünüyorum” dedi

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