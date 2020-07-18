  • BIST 118.786
  • Altın 399,042
  • Dolar 6,8520
  • Euro 7,8389
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

Ölen kirpinin dört yavrusunu evinde besliyor

» »
Ölen kirpinin dört yavrusunu evinde besliyor
Ölen kirpinin dört yavrusunu evinde besliyor

Kütahya'da bir kişi, arabanın altında kalarak ölen kirpinin dört yavrusunu biberonla evinde besliyor. Sultanbağı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Ali Hikmet Çetmi (41), bahçesindeki anne kirpinin, bir aracın altında kalarak ölmesinin ardından dört yavrusuna sahip çıktı.

Çetmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçesindeki kirpinin yaklaşık 20 gün önce doğum yaparak dört yavru dünyaya getirdiğini söyledi.

Bir hafta önce anne kirpinin, caddeden geçen bir arabanın altında kaldığını belirten Çetmi, "Kirpi yavrularının annesiz kalınca ve bir şey yiyemediklerini görünce onlara sahip çıktık. Onları nasıl beslememiz konusunda internette araştırma yaptım ve sütle beslenebileceklerini öğrendim. Plastik bir şişeyi biberona dönüştürerek kirpi yavrularına süt vermeye başladım." diye konuştu.

İlk günlerde yavru kirpilerin korktukları için top halinde durduklarını anlatan Çetmi, kirpilerin alışmaya başladıktan sonra açıldıklarını aktardı.

Gözleri yeni açılan yavru kirpilerin zarar görmemesi için çaba harcadıklarını dile getiren Çetmi, "Başka hayvanlardan zarar görmemesi için yavruları akşamları evimize alıyoruz. Gündüz ise belli saatlerde doğal ortamlarından kopmamaları için bahçeye çıkarıyoruz. Çocuklarım ilk zamanlarda korkuyorlardı. Artık onlar da alıştılar." dedi.

Çetmi, kendi yaşamlarını sürdürebilecek duruma gelene kadar kirpi yavrularını beslemeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevre örgütleri “Taşınmaz mal edinme ve uzun vadede kiralama (yabancılar) yasası değişiklik tasarısı’’yla ilgili uyarıda bulundu27 Haziran 2020 Cumartesi 17:25
  • Nesli tehlike altındaki kertenkelelerin umudu: "Sabah kahvesi"27 Haziran 2020 Cumartesi 11:50
  • Kayıp kıta Zelandiya'nın ayrıntılı haritası çıkartıldı26 Haziran 2020 Cuma 10:17
  • Antarktika'da sürpriz keşif: Denizdeki buzlar eridikçe, penguenler mutlu oluyor26 Haziran 2020 Cuma 09:16
  • Almanya tek kullanımlık plastikleri yasaklamaya hazırlanıyor24 Haziran 2020 Çarşamba 15:35
  • Dünyada bir ilk: Akdeniz'in karakteri değişiyor!23 Haziran 2020 Salı 11:15
  • Kuzey Kutbu’nda ölçülen 38 derece sıcaklık tarihe geçti23 Haziran 2020 Salı 08:31
  • Çölleşme, dünyada 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor16 Haziran 2020 Salı 12:14
  • Dünya topraklarının neredeyse yarısına insan eli değmedi16 Haziran 2020 Salı 10:04
  • Her 6 saniyede bir futbol sahası kadar orman yok oldu03 Haziran 2020 Çarşamba 08:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti