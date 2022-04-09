Ölen Kişinin Otopsi Sonucu Açıklandı

06.04.2022 tarihinde, Arapköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan
Brian ARNOLD(E-70)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmeziliği ve kalp krizi”
sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
06.04.2022 tarihinde, Arapköy’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan
Brian ARNOLD(E-70)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmeziliği ve kalp krizi”
sonucu olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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