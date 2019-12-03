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Ölen sahibini 6 aydır kapıda bekliyor

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Ölen sahibini 6 aydır kapıda bekliyor
Ölen sahibini 6 aydır kapıda bekliyor

Çorum’da bir köpek, yaklaşık 6 aydır ölen sahibinin kahvehaneden çıkmasını bekliyor.

 Bahabey Caddesi üzerindeki Şilem Kıraathanesi’nin müdavimlerinden, emekli öğretmen Zabit Yalçın, bir sokak köpeğini zaman zaman besleyerek sahiplendi. Köpek ise Zabit Yalçın’ın peşinden kahvehaneye gitti. Sahibi kahvehanede dostlarıyla zaman geçirirken dışarıda bekleyen köpek, sonra da onunla birlikte tekrar eve geldi. Bu arada Zabit Yalçın, vefat etti. Köpek ise günlerce sahibi Zabit Yalçın’ı bekledi ancak ona ulaşamadı. Hemen hemen her gün kahvehane önünde onun çıkmasını bekleyen köpek, akşam olunca tek başına eve döndü.

Köpeğin zaman zaman ise kahvehanenin kenarındaki duvara çıkıp camdan içeri bakıyor. Kahvehane sakinleri ise olayı şöyle anlattı: 

“Emekli öğretmen arkadaşımız Zabit bey, bu köpekle birlikte kahvehaneye gelir, akşam ise köpeğiyle birlikte evine dönerdi. Ancak kendisi rahmetli oldu. Köpeğe sahibinin öldüğünü bir türlü anlatamadık. Her gün gelip kahvehane önünde onun içerden çıkmasını bekliyor. Akşam olunca da umudunu kesip gidiyor, ertesi gün tekrar geliyor. Hatta bazen duvara çıkıp camdan kahvehanenin içini gözetmeyerek sahibini arıyor. Bazen kasaptan et, kemik, tavuk parçası, bazen ekmek veya çeşitli yiyecekler verip beslemeye çalışıyoruz. Ancak köpek öyle bir üzüntülü ki verdiklerimizi yemiyor, kimsenin yüzüne bile bakmıyor. Umudunu kaybetmeden sahibini bekliyor. Bu kıraathaneyi o kadar sahiplendi ki başka köpeklere karşı burayı korumaya çalışıyor. Köpeğin düştüğü duruma üzülüyoruz ama elden bir şey gelmiyor. Çok duygusal, çok sadakatli bir hayvanmış.” Adına 'köpek' ya da 'hayvan' demek yakışık almıyor. Bu köpeğin davranışını birçok insan bile sergileyemiyor"

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