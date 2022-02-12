Ölen Şahısların Ölüm Nedenleri Açıklandı

02.02.2022 tarihinde, Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde düşerek başını çarpıp

ağır şekilde yaralanan Justine Kelechli MELELU(E-29), tedavi görmekte olduğu Kolan Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 06.02.2022 tarihinde yaşamını yitirmiştir.



Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin düşmeye bağlı beyin kanaması sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

1. 11.02.2022 tarihinde, Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan

Seval YIRTICI(K-81)’nın doktorundan yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin organ yetmezliği ve kalp durması sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.



2. 09.02.2022 tarihinde, Karşıyaka’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden

rahatsızlanarak yaşamını yitiren Barbara Jane ROBERSON(K-68)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır.

Soruşturma devam etmektedir.