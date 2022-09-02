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Ölen Şahısların Otopsi Sonuçları Çıktı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Ölen Şahısların Otopsi Sonuçları Çıktı

01.09.2022 tarihinde, Akdoğan'da, çalışmakta olduğu ikametgahında yaşamını yitiren Mehmet SEVDALI (E-55)’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “vücudundan elektrik akımı geçmesi sonucu oluşan dolaşım ve solum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

 

01.09.2022 tarihinde, Tatlısu’da rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mehmet GÜNEŞ (E-74)’in doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu yaşamını yitirdiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir. 

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