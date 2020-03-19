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Ölenler krematoryuma sığmadı, ordu devreye girdi

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İtalya'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış nedeniyle krematoryumlar yetersiz kaldı.
Ölenler krematoryuma sığmadı, ordu devreye girdi

İtalya'da koronavirüsten (Covid-19) en çok etkilenen bölgesinden biri olan Lombardiya'nın Bergamo şehrinde bulunan krematoryum, ölü sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kaldı. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, tabutlara konarak askeri araçlarla başka şehirlere taşındı. O anlar kameralara yansıdı.

Bunun üzerine virüs veya başka nedenlerle hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, tabutlara konarak İtalya ordusuna ait araçlarla başka şehirlerdeki krematoryumlara taşındı. 50 asker tarafından kontrol edilen yaklaşık 15 askeri aracın şehrin içinden geçtiği anlar ise kameralara yansıdı.

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