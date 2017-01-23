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Ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi, kayıp 23 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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Ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi, kayıp 23 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
İtalya'nın orta kesiminde geçen çarşamba günü meydana gelen depremlerin ardından düşen çığın altında kalan otel enkazından 6. kişinin cesedi çıkarıldı, kayıp 23 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Çığ düşen Hotel Rigopiano enkazında zorlu kış şartlarına rağmen arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, kurtarılanlar, hayatını kaybedenler ve kayıp sayısına ilişkin bilgiler güncellendi.

İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, kayıplardan bir erkeğe ait olduğu düşünülen bir cesede ulaşıldığı ifade edildi. İtfaiye ekiplerinin bulduğu son cesetle felakette ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Şu ana kadar, enkazdan sağ kurtarılanların sayısı da 11 olurken, halen 23 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

Kayıplar arasında, İtalya’da oturum izni olan Senegalli otel çalışanı olduğu belirtildi.

Sağ kurtarılan 11 kişiden çoğunluğunun çığ düştüğü sırada üst katlarda olduğu ve bu nedenle kendilerine daha hızlı ulaşıldığı haberlere yansıdı.

Bu arada, çığ düşmeden birkaç saat önce bölgede yaşanan depremler nedeniyle otel müşterilerinin otelden ayrılmak için talepte bulundukları, buna karşılık otele giden yolların açılması için otel yönetiminin valiliğe mail göndererek, yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Bir diğer yandan, otelin üzerine düşen çığın 4 bin dolu tır ağırlığına denk olduğu ifade edildi.

Başkent Roma'nın yaklaşık 180 kilometre doğusundaki Gran Sasso Milli Parkı içinde bulunan Hotel Rigopiano'ya, çarşamba günü bölgede meydana gelen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan 4 deprem sonucu çığ düşmüştü.

Öte yandan, Büyük Riskler Komisyonu’ndan yapılan son uyarıda, geçen ağustostan bu yana da pek çok sarsıntının kaydedildiği ülkenin orta kesiminde 7 büyüklüğünde depremlerin olabileceği uyarısı

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