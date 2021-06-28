Olestra Nedir? Olestra İçeren Gıdalar Nelerdir?

Yüksek oranda yağ içeren paketli gıdalara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, Olestra içeren besinlere karşı tüketicileri uyarıyor. Pek çok paketli ürünün içeriğinde bulunan Olestra’nın kanser riskini arıttırıdığı biliniyor. Peki, Olestra nedir? Olestra içeren gıdalar nelerdir?

Olestra, paketlenmiş ürünlerin kalori değerini arttırmadan yağ yerine kullanılan bir maddedir. Patates cipsi gibi yüksek yağlı yiyeceklerin hazırlanması ve yağ içeriklerinin düşürülmesi amacıyla kullanılır.

Olestra içeren hazır gıdaların, temel vitaminlerin emilimini engellediği, karın ağrısına sebep olduğu ve mide-bağırsak sorunlarına yol açtığı biliniyor.



Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığına bağlı gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler ve kozmetiklerden sorumlu büro FDA, 1996 yılında Patates cipsi, Mısır cipsi ve gibi paketlenmiş hazır atıştırmalıklarda katı ve sıvı yağların yerini kullanılmak üzere Olestra kullanımını onaylamış ve gıda katkı maddeleri için güvenlik standardını karşıladığı sonucuna varmıştı.



1990'ların sonunda ise, Olestra yan etkiler nedeniyle popülerliğini kaybetti ve büyük ölçüde kullanımı sınırlandırıldı. Ancak Olestra içeren ürünler hala bazı ülkelerdek marketlerde satılmaktadır.

OLESTRA İÇEREN GIDALAR NELERDİR?

Paketli yiyeceklerdeki yağ oranını düşürmek için kullanılan Olestranın, kanser, obezite gibi önemli sağlık sorunlarına neden olduğunu belirtilmektedir.

Olestra içeren paketlenmiş gıdaların, görmede bozukluk başta olmak üzere akciğer ve prostat kanserleri gibi ciddi hastalıklara ve ölümlere neden olduğu yapılan çalışmalarla bildirilmiştir.

Olestra, patates cipsi, baharatlı çerezler ve krakerler gibi birçok paketlenmiş hazır gıda da bulunuyor.