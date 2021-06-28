  • BIST 1.373
  • Altın 497,035
  • Dolar 8,6860
  • Euro 10,3549
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Olestra Nedir? Olestra İçeren Gıdalar Nelerdir?

» »
Yüksek oranda yağ içeren paketli gıdalara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, Olestra içeren besinlere karşı tüketicileri uyarıyor.
Olestra Nedir? Olestra İçeren Gıdalar Nelerdir?

Yüksek oranda yağ içeren paketli gıdalara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, Olestra içeren besinlere karşı tüketicileri uyarıyor. Pek çok paketli ürünün içeriğinde bulunan Olestra’nın kanser riskini arıttırıdığı biliniyor. Peki, Olestra nedir? Olestra içeren gıdalar nelerdir?

Olestra, paketlenmiş ürünlerin kalori değerini arttırmadan yağ yerine kullanılan bir maddedir. Patates cipsi gibi yüksek yağlı yiyeceklerin hazırlanması ve yağ içeriklerinin düşürülmesi amacıyla kullanılır.

Olestra içeren hazır gıdaların, temel vitaminlerin emilimini engellediği, karın ağrısına sebep olduğu ve mide-bağırsak sorunlarına yol açtığı biliniyor.

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığına bağlı gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler ve kozmetiklerden sorumlu büro FDA, 1996 yılında  Patates cipsi, Mısır cipsi ve gibi paketlenmiş hazır atıştırmalıklarda katı ve sıvı yağların yerini kullanılmak üzere Olestra kullanımını onaylamış ve gıda katkı maddeleri için güvenlik standardını karşıladığı sonucuna varmıştı.

1990'ların sonunda ise, Olestra yan etkiler nedeniyle popülerliğini kaybetti ve büyük ölçüde kullanımı sınırlandırıldı. Ancak Olestra içeren ürünler hala bazı ülkelerdek marketlerde satılmaktadır.

OLESTRA İÇEREN GIDALAR NELERDİR?

Paketli yiyeceklerdeki yağ oranını düşürmek için kullanılan Olestranın, kanser, obezite gibi önemli sağlık sorunlarına neden olduğunu belirtilmektedir.
Olestra içeren paketlenmiş gıdaların, görmede bozukluk başta olmak üzere akciğer ve prostat kanserleri gibi ciddi hastalıklara ve ölümlere neden olduğu yapılan çalışmalarla bildirilmiştir.
Olestra, patates cipsi, baharatlı çerezler ve krakerler gibi birçok paketlenmiş hazır gıda da bulunuyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erkeklerde Cilt Kanseri 10 Yılda Yaklaşık Yüzde 50 Arttı28 Haziran 2021 Pazartesi 21:15
  • 20 yaş dişleri neden çekilmeli?28 Haziran 2021 Pazartesi 17:03
  • Ödeme karşı kiraz sapı çayı uyarısı; karaciğer yetmezliğine götürebilir28 Haziran 2021 Pazartesi 16:33
  • "Erken doğum riski olanlara NST testi" önerisi28 Haziran 2021 Pazartesi 16:02
  • Türkiye’de kullanılan Sinovac aşısı için dikkat çeken karar28 Haziran 2021 Pazartesi 15:02
  • Ani kalp durması önlenebilir mi?28 Haziran 2021 Pazartesi 14:33
  • Yağ yakmanın 5 etkili yolu28 Haziran 2021 Pazartesi 14:01
  • Kanser aşısı Faz 2 aşamasına geçti28 Haziran 2021 Pazartesi 11:45
  • Hızal: Ulaşabildiğiniz Aşıyı Yaptırın28 Haziran 2021 Pazartesi 11:12
  • Ruh ve Beden Sağlığınız İçin Doğada Vakit Geçirin27 Haziran 2021 Pazar 23:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti