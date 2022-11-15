Olgun Amcaoğlu: Cumhuriyeti yaşatmakta ve yüceltmekte kararlıyız

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

“Cumhuriyeti yaşatmakta ve yüceltmekte kararlıyız” diyen Amcaoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı, 15 Kasım 1983 tarihinde, şehitler pahasına sürdürdüğü kutsal davasını devletle taçlandırmıştır. Herkes çok iyi bilmelidir ki 15 Kasım 1983 tarihi sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi değildir; aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin ve ilan ettiği bir tarihtir. Cumhuriyetimiz büyük bir heyecan ve gururla bugün 39’uncu yılını kutlamaktadır. Kararlıyız; bu cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız. Kararlıyız; egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü pazarlık konusu yapmayacağız.

Her zaman ve her koşulda yanımızda olan, desteğini esirgemeyen Ana vatan Türkiye’ye şükranlarımızı sunarken, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, merhum Milli Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere vatan toprağı uğuruna gözünü dahi kırpmadan canını feda eden tüm şehitleri rahmetle anarız.”